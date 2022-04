Aïd el-Fitr 2022 : la fête qui marque la fin du ramadan fixée au 2 mai confirme la Grande Mosquée de Paris

La commission religieuse de la Grande Mosquée de Paris et plusieurs fédérations musulmanes nationales se sont réunies ce samedi 30 avril 2022 pour fixer la date de l'Aïd El-Fitr. La fête marquant la fin du ramadan et la rupture du jeûne se tiendra lundi 2 mai confirme la Grande Mosquée de Paris dans un communiqué.

"Ces modalités pratiques tiennent compte du risque d’affluence et ont pour but d’accueillir les fidèles dans les meilleures conditions. La fin de la pandémie de Covid-19 n’étant pas encore d’actualité, nous recommandons par ailleurs le port du masque et l’utilisation de gel hydroalcoolique", indiquent les fédérations musulmanes signataires du communiqué.