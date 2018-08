La préfecture de Vaucluse contrôle chaque carcasse des 1800 moutons abattus dans les deux abattoirs temporaires de Monteux et Bedarrides. Aucun abattoir clandestin n'a été repéré. Les contrôles se poursuivent dans les boucheries et grandes surfaces pendant la fête musulmane.

Vaucluse, France

La préfecture de Vaucluse n'a pas débusqué d'abattoirs clandestins pour la fête de l'Aïd. Une dizaine de contrôles ont eu lieu hier mardi en Vaucluse pour vérifier le respect de règles d'hygiène, de traçabilité et de bien-être animal. La vente de moutons vivants est interdite par arrêté préfectoral.

1500 euros d'amende pour l'achat et le transport d'un mouton vivant

Deux enquêtes ont été ouvertes à l'encontre de deux éleveurs qui vendaient des moutons vivants à des particuliers. Thibaud Lemaitre, directeur adjoint de la direction de la protection de la population en Vaucluse, supervisait les contrôles avec police et gendarmerie : "aucun abattage clandestin n'a été détecté sur les dix sites contrôlés. Un particulier n'a pas le droit de détenir et de circuler avec un mouton vivant. Ca peut aller jusqu'à 1 500 euros d'amende et la confiscation de l'animal."

Thibaud Lemaitre "Aucun abattage clandestin n'a été détecté" Copier

Deux abattoirs temporaires permettent aux musulmans d'abattre légalement des moutons à Bedarrides et Monteux avec un contrôle de chaque carcasse. Les contrôles se poursuivront essentiellement chez les bouchers et dans les grandes surfaces de Vaucluse.

Sacrificateurs rituels formés pour éviter le stress animal

Le directeur adjoint de la direction de la protection de la population en Vaucluse, estime que 1800 moutons sont abattus en Vaucluse pour cette fête de l'Aïd El Kébir. Thibaud Lemaitre précise que "les services vétérinaires contrôlent en permanence chaque carcasse dans les 2 abattoirs autorisés. Les sacrifices ne peuvent être accomplis que par les sacrificateurs spécifiquement formés. Les services vétérinaires sont vigilants au bien-être animal et s'assurent que les animaux sont manipulés convenablement pour éviter le stress."