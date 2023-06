Aïd el-Kebir : en Seine-et-Marne, deux abattoirs agréés pour encadrer le rituel religieux

L'Aïd el-Kebir ou Aïd el-Adha (fête du sacrifice) sera célébré du 28 juin au 30 juin inclus par les communautés musulmanes. Dans le but de répondre au rituel qui exige le sacrifice de moutons, les services de l'Etat ont agréé deux abattoirs en Seine-et Marne ainsi que deux centres de rassemblement de moutons, en concertation avec les autorités religieuses musulmanes.

La fête, qui est censée rappeler le sacrifice d'Abraham, se déroule sur trois jours. C'est donc un défi logistique pour ce qui représente en France l'abattage de plus de 100 000 moutons selon le ministère de l'Agriculture. Pour y répondre et encadrer ces célébrations, les préfectures mettent en place des restrictions.

Ces règles, comme c'est le cas en Seine et Marne, ont pour objectif de garantir a la fois le bien-être animal mais aussi d'assurer un suivi sanitaire de la viande. L'abattage des animaux en dehors d'un abattoir est interdit en France, et étant donné que les deux abattoirs agréés de Jossigny et de Meaux disposent des capacités d'abattage pour pouvoir satisfaire les commandes des particuliers et des bouchers à l'occasion de cette fête, la préfecture de Seine et Marne a décidé de leur attribuer l'agrément.

Les abattoirs seront en pleine activité pendant cette période pour satisfaire l'afflux de commandes. © AFP - ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Les agents de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de Seine-et-Marne sont mobilisés dans ces établissements : ils veilleront au respect des règles d'abattage et procéderont à l'inspection sanitaire des carcasses. Les services de l'Etat auront, en amont, vérifié l'identification des animaux, leur origine et le respect de leur bien-être lors du déplacement et de l'hébergement sur place des moutons.

Pour prévenir le risque d'abattages clandestins, la préfecture de Seine et Marne a publié un arrêté interdisant le transport et le déchargement d'animaux vivants des espèces ovine et caprine. Sous réserve que les transporteurs soient habilités ou munis d'une autorisation, et qu'ils livrent aux établissements agrées, c'est à dire les abattoirs de Jossigny et de Meaux,