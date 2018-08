Guéret, France

C'est la fête la plus importante de la religion musulmane : l'Aïd el-Kebir. Les musulmans la célèbrent pendant trois jours, en hommage au sacrifice d'Abraham : il a accepté, sous l'ordre de Dieu, de sacrifier son fils, remplacé à la dernière minute par un mouton par l'ange Gabriel. A cette occasion, 100.000 ovins sont tués dans les abattoirs agréés en France.

Pas de boucherie hallal en Creuse

En Creuse, pour trouver de la viande hallal comme pour beaucoup de choses, il faut souvent aller en direction de Limoges. "Pas à Guéret. Tout est à Limoges !", affirme Saïd. "Il y a une boucherie hallal à Limoges", confirme sa mère.

"On va acheter de la viande nous, pas égorger. Il y en a qui ont les moyens, il y en a d'autres qui n'ont pas les moyens", explique le fils. Un mouton, c'est 450 euros environ, 150 pour un agneau.

Pas d'abattoir en Creuse

En plus de la contrainte financière, il y a aussi la contrainte du lieu. Pas d'abattoir agréé en Creuse, il faut aller à Bellac ou Bessines-sur-Gartempe en Haute-Vienne, à Ussel en Corrèze ou à Saint-Amand-Montrond dans le Cher.

"C'est compliqué quand même, donc c'est pour ça qu'on nous donne la possibilité aussi d'envoyer cet argent aux gens qui sont dans le besoin", commente Alis, qui a fait un sacrifice par procuration en faisant un don de 110 euros – somme recommandée, selon lui, par le Conseil français du culte musulman (CFCM).

Des dons à la place de l'abattage

"Comme j'ai de la famille en Turquie, je suis d'origine turque, j'ai envoyé de l'argent, quelqu'un de ma famille a fait l'abattage à ma place, et cette viande-là a été distribuée par morceaux à des gens qui n'ont pas les moyens", détaille Alis.

"L'importance du sacrifice c'est de le partager avec les pauvres qui n'ont pas la possibilité d'acheter de la viande dans l'année, ajoute Ziranne. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de personnes nécessiteuses en France donc en règle générale, ce qu'on fait, c'est qu'on donne à des associations qui vont transmettre cet argent-là aux nécessiteux pour que le sacrifice puisse être fait dans des pays beaucoup plus pauvres que le nôtre."

Mais l'an dernier, Alis a fait abattre un mouton pour le distribuer "à des migrants et des gens qui vont manger par exemple aux restaus du cœur" en Creuse.

Une fête familiale et fraternelle

Et puis, l'important aussi, pour Ziranne, dans l'Aïd el-Kebir, c'est de rendre visite aux aînés. "On va voir les personnes les plus âgées, on leur souhaite une bonne fête et après on se regroupe en famille, on fait des repas et on offre des cadeaux aux enfants."

"C'est comme à Noël, c'est comme à pâques, c'est pour renouer la cellule familiale", conclut Alis en ventant une fête de fraternité et de rassemblement.