Les musulmans célèbrent l'Aid El-Khebir ce mardi pour commémorer le geste d'Abraham. La tradition veut que les familles sacrifient un mouton. Dans la Loire, quatre abattoirs sont agréés par la Préfecture : ceux de Feurs, Charlieu, Andrézieux-Bouthéon et le site temporaire de Saint-Étienne Terrenoire. Cette année, près de 2 150 moutons ont déjà commandés sur les sites autorisés et sur les trois jours prévus pour la fête de l’Aïd.

L'an dernier, 3 100 moutons et 380 bovins avaient été abattus dans la Loire. Des chiffres en progression, notamment pour les moutons (3 200 en 2016, 2 800 en 2015 et 360 en 2014). En 4 ans, le nombre de moutons abattus sur les sites agréés a pratiquement été multiplié par dix. Notamment grâce à la mise en place d'un abattoir temporaire à Saint-Étienne. C'est le signe également que les abattages clandestins diminuent. A la Préfecture de la Loire, Nathalie Guerson, la responsable de la Direction départementale de protection des populations, se félicite de cette évolution. "Ça y est on peut dire qu'on est sur de bons rails. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'abattages clandestins.. Mais on est vraiment maintenant dans une très grande majorité d'abattages faits en respectant la réglementation qu'elle soit sanitaire, qu'elle soit au titre du bien-être animal et puis dans le respect également de la réglementation environnement et ça on en est très satisfait".

Un abattoir temporaire à Terrenoire

En 2015 et 2016 l'abattoir temporaire était installé dans le quartier du Puits Couriot. Depuis l'an dernier, il est rue du Moulin Perrault dans le quartier de Terrenoire. Il va abattre entre 5 et 600 moutons par jour, pendant deux jours. Le site est géré par l'association cultuelle des musulmans de Montreynaud.

La fête de l'Aid est parfois surnommée la fête du mouton. Mais pour Rachid Belhadj, trésorier de l'association cultuelle des musulmans de Montreynaud, l'Aïd c'est surtout une fête religieuse et familiale.

Cette année, de nombreux musulmans sont encore en vacances et vont fêter l'Aïd au Magreb. Mais la fête recule de 10 jours par an. Dans 5 ans, l'Aid El-Khebir sera célébrée en juin. L'abattoir tournera alors trois voire quatre jours de suite pour absorber la demande.

Le transport d’animaux vivants est réglementé actuellement avec des risques d'amende de 750 € pour les contrevenants. L'abattage clandestin est un délit réprimé par une peine de 6 mois d’emprisonnement et 15 000 € d’amende. Des contrôles seront réalisés par les services de l’Etat : police, gendarmerie et DDPP.