Aidants familiaux : le sacrifice douloureux d'une guérétoise

Béatrice vit à Guéret. Sa mère a été diagnostiqués Alzheimer en 2017. Et depuis le début de l'année son état s'est aggravé. Alors Béatrice a fait le choix de « mettre sa vie entre parenthèses. » Elle n'a pas arrêté de travailler, mais elle a « mis de côté plein de choses pour [se] consacrer à [sa] maman. »

Une fois sa première journée de travail terminée, Béatrice en commence aussitôt une deuxième. Elle conduit jusque chez sa mère, à 50 kilomètres de Guéret, où elle passe la soirée, la nuit, « et le matin avant de me rendre à mon travail. » Pendant la journée, c'est son frère qui prend le relais.

« Une deuxième journée de travail »

Béatrice ne se le cache pas, elle est épuisée : « C'est une deuxième journée de travail, avec une charge émotionnelle et affective importante. Et c'est bénévole. »

Pour l'hygiène et les repas, des aides à domicile s'occupent de la maman de Béatrice. Lui reste à charge, avec son frère, d'assurer une présence, et de maintenir des repères psychologiques pour sa maman. Il a fallu réapprendre à vivre avec elle, car pour une personne malade d'Alzheimer, « tout changement est vécu comme une agression. » Il a fallu réapprendre des gestes, «qu'on pensait quelconques, mais qui finalement l'agressent, donc il faut être vigilant. »

Adopter ce comportement d'attention et d'empathie, c'est du travail. « Ça demande une réflexion et une analyse. Avec mon frère on discute, et on se demande, comment faire au mieux? Et je ne suis pas sûre que parfois on y parvienne vraiment. »

« Qu'est-ce que c'est 3 mois? »

Le congé pour proches aidants entré en vigueur début octobre? « Ça n'est pas suffisant, constate Béatrice. 3 mois qu'est-ce que c'est? C'est sortir une personne en Ehpad pendant 3 mois? Ou c'est repousser de 3 mois une échéance pour mettre la personne en institution dans un deuxième temps? »