Aidants : les Ehpad ouvrent exceptionnellement leurs portes dans le Territoire de Belfort

Territoire de Belfort, France

Cinq Ehpad pour cinq portes-ouvertes. La première s'est déroulée le 1er octobre au Chênois à Bavilliers. La seconde est programmée ce samedi 5 octobre à la Maison Blanche à Beaucourt de 13h30 à 17h30.

Si vous accompagnez un proche âgé, ces accueils de jour peuvent vous aider dans votre quotidien, c'est le sens de ces portes-ouvertes pour les aidants comme pour les aidés. Des infirmières ou encore des conseillers en gérontologie assureront l'accueil.

"En France, on estime à 11 millions le nombre de personnes qui prennent soin d'un proche fragilisé. 69% ne se reconnaissent pas comme tels et ne mesurent pas l'impact sur leur santé. Parfois des aidants déclenchent des maladies chroniques et certains décèdent avant les aidés", explique Marie-Lyse Lhomet, conseillère départementale en charge des personnes âgées et handicapées.

Les aidants ont aussi besoin de soutien

Les personnes en difficultés peuvent recevoir la visite chez elles d'une psychologue. C'est le dispositif "allô écoute seniors". Le numéro d'"allô écoute seniors" est le 03 70 04 87 22. Par ailleurs, une plateforme de répit vient d'être mise en place dans le Territoire de Belfort : le 0 805 290 745. Il s'agit d'une écoute et de conseils mais uniquement par téléphone.

L'ARS, l'Agence Régionale de Santé, indique qu'il existe au total 11 plateformes de ce type en Bourgogne-Franche-Comté.

► En octobre, "Mois des aidants" : portes-ouvertes au public dans les accueils de jour de chaque EHPAD du département.

Mardi 1er octobre de 14h à 18h au Chênois de Bavilliers

Samedi 5 octobre à la Maison Blanche de Beaucourt de 13h30 à 17h30

Vendredi 11 octobre à la Résidence Pierre Bonnef de Belfort de 14h à 16h

Samedi 12 octobre à la Rosemontoise de Valdoie de 9h30 à 12h

Mardi 15 octobre à la Résidence les Vergers de 14h à 16h3

La liste des portes ouvertes dans le Territoire de Belfort. - Facebook Département du Territoire de Belfort

