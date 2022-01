Aide à domicile, activités, défense des consommateurs... Familles Rurales de l'Indre dévoile son calendrier

L'association reconnue d'utilité publique coordonne plus de 140 associations de proximité sur le terrain. Avec un très vaste champ d'actions : aide à domicile, santé, sécurité, loisirs, défense des consommateurs...

Ses actions sont reconnues d'utilité publique. L'association Familles Rurales de l'Indre est un acteur majeur du tissu associatif berrichon. Elle coordonne l'action de 142 associations sur le terrain. "C'est ce qui nous permet vraiment d'être dans la proximité, au plus près des familles, explique Sarah Étiève, la directrice de Familles Rurales dans l'Indre. C'est vraiment notre force, on œuvre au plus près, dans la proximité".

Invitée de France Bleu Berry ce lundi 10 janvier, elle indique que l'association environ 6.000 familles (un peu moins actuellement, en raison de la crise sanitaire). "On a eu une baisse du nombre d'adhérents, comme dans beaucoup d'associations, précise-t-elle. Un certain nombre d'activités étaient à l'arrêt, mais la plupart repartent. C'est positif".

L'association recherche des aides à domicile

L'aide à domicile représente l'activité principale, en terme de volume d'activité, pour Familles Rurales de l'Indre. "On a à peu près 580 salariés qui travaillent dans le département", indique la directrice de l'association, qui explique que près de 3.200 personnes sont aidées grâce à ce service. L'association recherche régulièrement des personnels et propose des formations.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Familles Rurales de l'Indre dévoile son calendrier d'activités pour l'année 2022. "On a un programme d'actions de prévention thématique avec un grand panel qui va de la nutrition au numérique, en passant par la santé, indique Sarah Étiève. C'est un catalogue d'activités qui est ouvert à notre réseau d'associations locales et à nos partenaires".