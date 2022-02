Manque d'aides à domicile : "Ce n'est pas que faire le ménage", veut rassurer une professionnelle creusoise

En Creuse, "L'association d'aide à domicile de La Souterraine" peine à recruter les six salariés à temps plein dont elle a besoin pour répondre à la demande. Sylvette Combe y est employée depuis un an. Pour cette Creusoise, le métier d'aide à domicile est "enrichissant" et ne "doit pas faire peur".

À 59 ans, Sylvette Combe est une aide à domicile heureuse. "Je me sens épanouie", raconte cette Creusoise, salariée de "L'association d'aide à domicile de la Souterraine" depuis un an. La structure, qui emploie 45 professionnels, rencontre de grandes difficultés de recrutement : en 2021, elle a perdu 14 employés et n'en a recruté que six. Elle aurait besoin de six nouveaux salariés à temps plein pour répondre à la demande. Sylvette Combe tient donc à délivrer un message : "Il ne faut pas que ce métier fasse peur".

Devenue aide à domicile en 2021, après un licenciement en 2020, cette Creusoise "voulait être utile aux autres, en particulier aux personnes âgées". Employée par "L'association d'aide à domicile de la Souterraine" à temps partiel, même si elle "fait un peu plus d'heures en ce moment parce qu'il y a des besoins" à cause du manque de personnel, elle prend soin d'une dizaine de "petites mamies et petits papis" 32 heures par semaine. "C'est ça l'enrichissement, c'est qu'on voit des personnes différentes, et qu'on leur apporte à chacun un petit peu de lumière", estime Sylvette Combe.

Un métier "enrichissant" et "varié"

Parce qu'être aide à domicile, "ce n'est pas seulement faire les courses ou faire le ménage", insiste-t-elle. "Pour certains, on est le seul lien avec l'extérieur. Donc vous pouvez passer une heure à faire les vitres, et ensuite la personne peut vous dire qu'elle a besoin de dix minutes pour parler. On peut aussi accompagner le temps d'une promenade ... C'est très varié." Ce que Sylvette Combe apprécie le plus dans son métier, c'est donc "repartir avec la satisfaction d'avoir apporté du bien être, du réconfort."

En retour, les personnes dont elle s'occupe lui apportent "un petit peu d'humanité, un petit peu de leçons" de vie, explique Sylvette Combe. "Les gens qui ont vécu la Seconde guerre mondiale par exemple, et bien, quand ils vous en parlent, ça vous donne à réfléchir", explique-t-elle.

"Il ne faut pas que ce métier fasse peur"

Alors même si elle est "contente de rentrer à la maison le soir", après avoir parcouru en moyenne une trentaine de kilomètres dans la journée dans les secteurs de Saint-Maurice-la-Souterraine et La Souterraine, Sylvette Combe se dit "moins fatiguée par rapport à la profession que j'exerçais avant. J'ai été plus de 35 ans dans le commerce, et ce n'est pas du tout la même fatigue. C'est un beau métier, vraiment", conclut-elle.