Aide à domicile : des centaines de postes à pourvoir sans candidat

Avec le vieillissement de la population, le besoin d'aides à domicile se fait de plus en plus criant. Le secteur peine pourtant à recruter.

Nancy, France

En Meurthe-et-Moselle, plus de 300 postes d'aides à domicile sont à pourvoir. Rien que pour cette année, l'association spécialisée ADMR ALIEH, qui emploie plus de 1150 aides à domicile dans le département, cherche à en recruter encore 200 d'ici fin 2020.

"La situation de l'aide à domicile est véritablement dramatique", écrivaient 17 structures d'aides à domicile et le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Dans une lettre en date du 5 juillet, ils alertaient d'un manque cruel d'effectifs et de moyens.

Une image du métier à faire évoluer

Pour la présidente de l'ADMR ALIEH, Jeanne Ubersfeld, les raisons expliquant la difficulté à recruter sont nombreuses : "La faiblesse de la rémunération, qui est au SMIC pour les personnes sans diplôme. Le métier a une mauvaise image. Souvent, ce sont des femmes essentiellement qui postulent. C'est parfois dur de concilier la vie professionnelle et familiale, puisque les personnes que nous accompagnons font leur toilette et leurs repas aux mêmes horaires, avec des coupures dans la journée".

Ces difficultés de recrutement grandissent. L'image devrait changer pour rendre le métier plus attractif, souligne Jeanne Ubersfeld : "Il faudrait arrêter de dire que ce sont des femmes de ménages, des bonnes entre guillemets. Il y a à œuvrer au niveau de la société pour changer l'image du métier".

Les aides à domicile, un métier de cœur

Dorian Didierjean, 26 ans, est aide à domicile à Nancy. Un métier qu'il a choisi et qu'il aime pour le lien humain : "On essaye de parler avec les personnes qu'on aide pour les sortir de l'isolement, l'auxiliaire de vie fait connaissance avec elles. Quand ça fait plusieurs années, on nous dit parfois qu'on fait partie de leur famille."

Les aides à domicile s'occupent de nos grands-parents et des personnes en situation de handicap, en leur aidant dans leur quotidien et en leur prodiguant quelques soins. Ils leur donnent les repas, leur font la toilette, le ménage, mais aussi, la conversation.