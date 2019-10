Aide à domicile : employeurs et salariés demandent à l’Etat une revalorisation du métier

Albi, France

Les aides à domiciles dans la rue ce mardi 8 octobre. Un mouvement quasi inédit, mais qui s'annonce très suivi un peu partout en France. Dans le Tarn, une manifestation est prévue à 14h30 devant les locaux du conseil départemental. C'est lui finance les associations d’aide à domicile grâce aux subventions de l’Etat.

Des salariées (quasiment toutes des femmes) qui gagnent de tous petits salaires ( 800/900 euros en moyenne) pour une tâche de plus en plus difficile et technique notamment parce que les patients sont de plus en plus vieux. Il y a 10 ans l'âge moyen d'entrée dans une maison de retraite était de 82 ans et il est autour de 90 ans aujourd'hui.

Financement de la sécu

Les aides à domicile demandent donc une revalorisation des salaires, la prise en compte de tous les temps de travail et de déplacement. Mais aussi une revalorisation des indemnités kilométriques qui est depuis 10 resté au même niveau.

Ce qui provoqué le mouvement, c'est le projet de loi sur le financement de la sécurité sociale qui doit être voté avant la fin de l'année. Sur le papier, le gouvernement dit qu'il fera tout pour maintenir nos ainées à domicile. Et dans les faits, les associations comme l'ADMR estime que le budget n'est suit pas. Depuis 10 ans, les employeurs ont d'ailleurs négociés à plusieurs reprises des hausses salaires avec les aides à domicile. Mais tant que l'état ne les valident, ça ne sert à rien. Elles ne sont pas prise en compte par dans le budget de la sécurité sociale. Daniel Fabre, directeur de l'ADMR dans le Tarn insiste : " Les métiers ne sont pas reconnus. Les salaires ne sont pas là. Les accords salariaux ne sont pas agréés par L’État. Les structures employeurs ne peuvent pas appeler à la grève mais elles comprennent le mouvement. "

Daniel Fabre, directeur de l'ADMR du Tarn.

Isabelle peut aller chez 4 personnes lors d'une matinée.

"On court après le temps"

Isabelle a 51 ans, elle travaille à L’AASSODAL à Albi où elle est auxiliaire de vie sociale depuis 27 ans. Elle va manifester ce mardi midi parce que ses conditions de travail se dégradent et qu'elle se sent de plus en plus déconsidérée.

Isabelle, 51 ans, aide à domicile depuis 27 ans à Albi.

Dans les années à venir, les associations vont chercher environ 800 aides à domiciles dans le Tarn. Des postes qui seront très difficile à pourvoir.

Toutes les associations du département ont décidé d'écrire ensemble aux parlementaires du Tarn pour que la loi de financement de la Sécurité Sociale prennent en mieux en compte le maintien à domicile.