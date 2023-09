Aide à domicile, un job dating à Perpignan ce jeudi 21 septembre

Travailler au domicile des bénéficiaires, c'est apporter de l'humain dans une vie souvent bercée par la solitude.

Mais il est aussi question de garde d'enfants et d'accompagnement de personnes en situations de handicap.

Une journée pour embaucher cinq personnes, deux postes d'auxiliaire de vie au nord des PO, deux de garde d'enfants secteur d'Argelès, et un recrutement sur du ménage au sud de notre département 66.

Pas de CV, ni de lettre de motivation, on décroche d'office un entretien en venant directement aux agences O2 de Perpignan et Saint-Estève ce jeudi 21 septembre 2023 tout au long de la journée, pour échanger sur ses envies professionnelles, ses disponibilités, ses compétences et pour voir si ça correspond aux attentes de l'entreprise et aux besoins du moment.

Pour les auxiliaires de vie et la garde d'enfant, il faut avoir une expérience ou un diplôme.

Notre invité Hélène Rouleaud de l'entreprise O2 .

Rendez-vous 32 avenue Georges Guynemer à Perpignan et 11 avenue du Général De Gaulle à Saint-Estève. Et au-delà de ce job dating, il y a des besoins, régulièrement dans l'année, ne pas hésiter à se renseigner.