Aide à l'achat de vélos électriques : la Métropole d'Orléans victime de son succès

A Orléans, on voit aussi de plus en plus de vélos électriques en circulation

C'est incontestablement un succès et peut-être même au delà des espérances de la Métropole d'Orléans : l'opération d'aide à l'achat d'un vélo à assistance électrique (VAE) ou vélos cargos. A ce jour, 800 chèques ont été attribués par la Métropole et le millier devrait être atteint en fin d'année, soit autant que sur les 3 dernières années.

Si on ne prend pas des mesures incitatives, les choses se font plus lentement

Au printemps dernier, la Métropole avait revu ses critères pour l'attribution de l'aide. Déja, elle peut monter à 400 euros maximum contre 300 euros auparavant pour un VAE et 1.000 euros pour les vélos cargos. D'autre part, le plafond de revenus a été rehaussé : tout individu avec un quotient familial CAF inférieur à 2.000 euros/mois peut prétendre à cette aide. " C'est évident qu'il y a eu un effet d'aubaine. Mais c'est bien le but" explique Christian Dumas, le vice président de la Métropole chargé de la politique cyclacle, "dans le lot, il y a forcément des gens qui auraient pu acheter leur vélo électrique sans notre aide. Mais, si on ne prend pas des mesures incitatives, les choses se font mais beaucoup plus lentement".

400.000 euros attribués sur l'année 2022

A la fin de cet été, la Métropole avait déjà tout dépensé pour cette opération et elle a dû gérer quelques semaines de flottements. "On a mis temporairement des demandeurs sur liste d'attente. Mais, là, on a réinjecté de l'argent et des chèques pour poursuivre l'opération" précise Christian Dumas. D'ici la fin de l'année, près d'un millier de chèques seront distribués pour un montant global de 400.000 euros, soit pratiquement le double de ce qui était prévu.

Quid de l'aide en 2023 ?

La Métropole voudra t-elle et pourra t-elle continuer sur ce rythme ? " On s'est engagé pour cette aide jusqu'à fin décembre 2022. Après, je ne peux pas vous dire ce qu'il adviendra. Ca va dépendre des discussions que nous allons avoir prochainement sur les orientations budgétaires" précise le maire d'Ingré et vice président de la Métropole. Précisons que depuis août dernier, l'Etat, de son côté, a revu à la hausse son aide bonus pour l'achat d'un vélo électrique mais les critères de revenus sont plus restrictifs que ceux de la Métropole.