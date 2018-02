Une trentaine de bénévoles accompagnent les enfants réfugiés et leurs familles. Accompagnement matériel mais aussi juridique : monter un dossier de demandeur d'asile par exemple. Mais ce sont avant tout les enfants qui sont soutenus par l'association. Objectif : leur assurer une scolarité normale.

Belfort, France

L'image que l'on a de RESF (Réseau Education Sans Frontières), ce sont souvent des banderoles affichées devant la préfecture ou devant les écoles. Ils se mobilisent régulièrement pour alerter sur la situation de tel ou tel enfant, soutenir une famille menacée d'expulsion. Mais en réalité, leur engagement est loin d'être seulement ponctuel. Une trentaine de bénévoles travaillent au quotidien dans l'association.

Aider les enfants réfugiés et leurs parents

RESF a plusieurs missions. La première, c'est d'assurer la scolarité la plus longue possible et avec le moins d'encombres pour les enfants qui arrivent en France. Par exemple sur le plan matériel : depuis deux ans, à la rentrée, RESF fournit des affaires scolaires.

Pour les parents, l'aide est plutôt administrative et juridique. D'abord, écouter et comprendre l'histoire de chacun, afin de faire une demande d'asile ou de naturalisation.

Un vrai soutien pour les personnes accueillies

"RESF c'était _sur place"_raconte Sofiane, un jeune demandeur d'asile. Il a cherché de l'aide dans plusieurs associations mais RESF est la seule à lui avoir ouvert la porte.

La première phrase que j'ai dit au groupe, c'est "vous êtes mes anges gardiens". Sofiane, demandeur d'asile

L'association l'aide en ce moment à monter un dossier de demandeur d'asile. Sans eux, les démarches étaient trop compliquées. "Qu'est-ce que je dois faire, où je dépose mon dossier ? _Je sais rien_" explique Sofiane.

Surtout qu'il y a la barrière de la langue, "pour nous, les non-français" ajoute le jeune homme. Pour ça, Jacqueline, une bénévole, rassemble ses notions d'anglais ou d'allemand. Ou alors, elle demande à un ancien bénéficiaire de jouer les traducteurs. C'est le cas de Niomza, une jeune femme arrivée du Kosovo. "Il y a beaucoup de familles du Kosovo et d'Albanie. On parle la même langue alors j'aide pour la traduction de temps en temps", pour "remercier l'association qui l'a aidée".