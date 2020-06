Aide alimentaire, loyer, emploi : les mesures du plan de lutte contre la précarité à Toulouse

Pour venir en aide aux familles fragilisées par la crise du Covid 19, Toulouse Métropole débloque 17 millions d’€ pour financer des aides alimentaires, des aides au paiement des loyers et des factures énergétiques, avec un coup de pouce à l’emploi. Le détail des mesures.

Toulouse Métropole et la mairie de Toulouse annoncent un plan de lutte contre la précarité de 17,5 millions d’€ pour aider les familles fragilisées par la crise sanitaire du Covid 19. Pour prévenir la chute dans la précarité, une série de mesures doit aider ces foyers à régler leur loyer et leurs factures impayées, à trouver une aide alimentaire, et à retrouver un emploi.

Des aides au paiement du loyer

Une aide de 2,7 million d’€ est débloquée pour permettre aux ménages en difficulté de pourvoir se maintenir dans leur logement, malgré les difficultés rencontrées.

Le fonds solidarité-logement de la Métropole est plus accessible avec des critères assouplis et des délais raccourcis pour l’accès aux différentes aides :

Des aides pour le paiement du loyer ou de sa caution, résorber les impayés pour éviter l’expulsion.

Des aides pour payer ses factures énergétiques et éviter les coupures d’électricité , d’eau ou de gaz.

Un accompagnement pour soutenir les personnes en difficulté dans leur logement.

Un nouveau système d’aide alimentaire

Tirant les leçon de ces dernières semaines où de nombreux foyers ont fait appel à l’aide alimentaire pour nourrir la famille, la Métropole débloque 1,1 million d’€ pour renforcer le rôle de la Banque Alimentaire qui sera installée au cœur même du MIN (marché d'interêt national) en lien avec les producteurs locaux. Le plan doit mieux adapter l’aide alimentaire aux ménages qui en ont besoin et qui du fait de la crise sanitaire ne peuvent plus supporter le coût de l’alimentation dans leur budget :

Distribution de produits alimentaires de qualité à ceux qui peuvent les cuisiner, réserver la distribution de plats préparés à ceux qui n’ont pas de logement.

Les lieux alimentaires « debout » sur les places de la ville seront remplacés progressivement par des distributions « assises » dans des espaces couverts .

. Les jardins partagés dans les espaces des HLM seront développés : le prestataire chargé d’entretenir les espaces verts produit des légumes et distribue la production aux locataires. L’effet produit est une réduction des charges de copropriété et un gain de pouvoir d’achat.

Des mesures pour l’emploi

Une aide supplémentaire de 4,3 million d’€ est débloquée pour aider les personnes qui ont perdu leur travail à retrouver un emploi :

De nouveaux dispositifs contre la fracture numérique

Des formations-tremplin vers l’emploi

Une nouvelle plateforme emploi « Hub Emploi Toulouse Métropole » viendra épauler les demandeurs d’emploi qui aujourd’hui ne sont pas accompagnés.

Création de 100 postes supplémentaires de contrats PEC (Parcours Emploi Compétences) qui permettent grâce à la validation de l’expérience professionnelle de mieux s’insérer dans le marché du travail.

Soutien aux jeunes en difficulté

La période du confinement a agravé les situations de décrochage scolaire, de rupture des parcours de formation et parfois détérioré les liens parentaux . 315 000 € sont débloqués pour :

Des actions de soutien parental

Une prise en charge d’un psychologue

Un fond d’aide aux jeunes pour accompagner l’obstention du permis de conduire pour les jeunes en insertion.

Soutien aux associations

9 millions d’€ sont consacrés aux associations , parfois en difficulté , pour les aider à développer des projets solidaires :