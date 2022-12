Aide alimentaire : Saint-Nazaire débloque une aide d'urgence et lance un appel aux dons des entreprises

Avec l'inflation, le nombre de bénéficiaires du Secours Populaire, de la Croix Rouge, ou encore des Restos du Coeur ne cesse de croître. Une augmentation en un an de 10% en Loire Atlantique et la situation devient critique à Saint-Nazaire avec une hausse de plus de 30%. La mairie débloque une subvention exceptionnelle de 20 000 euros en ce mois de décembre et appelle les entreprises locales à faire un don.

"On est très inquiets pour l'avenir"

Au carrefour des solidarités, dans cet immense hangar où les associations mutualisent la distribution de nourriture, la file d'attente en dit long. "Nous avons eu 300 personnes en plus en seulement 3 mois. Et bientôt avec les factures d'électricité ou de gaz, ce sera pire. On est très inquiets pour l'avenir" confie Alain Pelon du Secours Populaire. De nouvelles populations sont touchées par la précarité, de nombreux étudiants, des retraités mais aussi beaucoup de familles, et de plus en plus de familles monoparentales. "1065 familles au total sont aidées, et nous observons également une hausse de jeunes enfants, 70% de bébés en plus" indique Dominique Trigodet, adjointe aux solidarités à la ville de Saint-Nazaire.

Les dons des particuliers en revanche sont toujours au rendez-vous. Malgré la crise, les habitants restent généreux, "la solidarité c'est dans l'ADN des nazairiens" assure Marcel des Restos du Coeur qui ont récolté en 2 jours lors de leur dernière campagne plus de 8 tonnes de nourriture. Quasi autant que l'an dernier. Sauf qu'avec l'explosion des bénéficiaires, ça ne suffit plus.

Moins de produits frais, des ramasses plus maigres

D'autant que les ramasses dans les supermarchés sont de plus en plus maigres. Ce sont tous les invendus, les excédents, les produits proches de la péremption. Il y en a moins car à présent on trouve des rayons entiers anti-gaspi avec des promotions et la grande distribution fait aussi beaucoup moins de stock. Résultat : les denrées de produits frais pour les associations sont en chute libre : -70% en novembre pour la Banque Alimentaire. "En octobre par exemple, on n'avait presque plus rien à distribuer" assure Jean-Robert Leconte, président de la Banque Alimentaire en Loire-Atlantique.

"Il faut élargir la solidarité, les entrepreneurs doivent nous aider"

Vu la situation, la mairie de Saint-Nazaire va débloquer ces prochains jours une subvention exceptionnelle de 20 000 euros qui sera versée au CCAS (centre communal d'action social), chargé ensuite de faire la redistribution. Mais le maire David Samzun lance également un appel à toutes les entreprises du bassin nazairien. "Dans l'industrie, l'agriculture, l'agro-alimentaire, le tourisme, mais aussi chez les commerçants ou les artisans, tous ceux qui font des bénéfices aujourd'hui doivent mettre la main à la poche. C'est une situation d'urgence, nous devons élargir la solidarité".

Des dons qui sont défiscalisés jusqu'à fin décembre rappelle la mairie.

Artisans, entrepreneurs et industriels peuvent contacter le CCAS de la ville de Saint-Nazaire au 06 80 59 02 24