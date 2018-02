Strasbourg, France

L'ABRAPA met en garde ses abonnés. Des faux commerciaux se rendent au domicile des personnes prétextant être des techniciens de l'association. Ils installent du matériel moins performant et plus cher avec des contrats illégaux. Leurs cibles sont les personnes qui bénéficient du système "Bip tranquille", un dispositif de téléassistance permettant à un technicien de l'ABRAPA d'intervenir en cas de problème, comme une chute. Une douzaine d'abonnés s'est fait piéger en un an.

Des faux commerciaux "recrutés" sur le bon coin

Sébastien Batt, le responsable du service téléassistance à l'ABRAPA, a pu voir ces escrocs à l’œuvre. Il s'est présenté un jour à un rendez-vous comme étant le fils de la famille : "Il y a des mensonges clairs techniquement sur le produit fourni. Ce détecteur, en l’occurrence on a fait des tests à plusieurs reprises, disait qu'on est en moyenne à 60 mètres de portée entre le bracelet et l'appareil qui passe le message d'alerte. Eux annoncent 200 mètres. C'est faux, ça ne marche pas. Et ils poussent réellement à la vente. Lui ne voulait pas partir. Il s'est même fâché parce qu'on ne voulait pas signer, en nous culpabilisant. On n'aurait pas été là. La dame signait !"

Certaines sociétés sont localisées à Paris ou ce sont simplement des boites postales. Et ces faux commerciaux sont recrutés sur un site très connu du grand public. "C'est annoncé sur l’offre d'emplois. On vous donne des adresses. Vous avez au moins cinq rendez-vous par jour. Vous avez une commission sur chaque contrat signé" précise Sébastien Batt.

Soyez donc très vigilants. Si vous avez un doute, un technicien de l'ABRAPA a obligatoirement une carte sur lui certifiant qu'il appartient bien à l'association. Et il vous est conseillé de signer le contrat en présence d'une tierce personne.