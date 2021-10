Aide de 200 euros pour passer le BAFA : "la moitié de nos animateurs n'ont pas le diplôme"

Plus de 20.000 jeunes souhaitant s'inscrire au BAFA, diplôme pour être animateur en colonies de vacances ou centres de loisirs pourront bénéficier d'une aide de 200 euros pour passer l'examen dès 2022. C'est la réponse de l'État face à la pénurie d'animateurs. Illustration dans un centre savoyard.

Une aide de 200 euros pour aider les jeunes à financer leur formation BAFA, c'est l'objectif du secrétariat d'État à la jeunesse et l'engagement face à la pénurie d'animateurs. 20.000 jeunes devraient pouvoir en bénéficier. Un élan pour ces métiers de l'animation qui souffrent d'un manque de main d'œuvre. Cette aide exceptionnelle sera versée à des jeunes qui veulent passer le BAFA pour travailler en centres de loisirs ou colonies de vacances. Même si la CAF peut réduire le coût de la formation, la formation avoisine tout de même les 800-900 euros. En 2011, ce brevet était attribué à 53.000 personnes contre 43.000 en 2019.

Il y a des jours où même nous, la direction, on va sur le terrain pour pouvoir pallier le manque d'animateurs - Amandine Franque, directrice d'un centre-aéré

Une tendance à la baisse

En 2011, ce brevet d'animateur était attribué à 53.000 personnes contre 43.000 en 2019. Un constat qui se ressent au Centre-Aéré de l'Escapace à Jacob-Bellecombette, sur les hauteurs de Chambéry. La directrice, Amandine Franque peine à recruter des animateurs, pire, ceux qui ont le BAFA se font de moins en moins nombreux.

"On est ouvert exclusivement pendant les vacances, mais pendant les vacances, on cherche. C'était compliqué pour la Toussaint parce que les étudiants n'ont qu'une semaine de congé. Pour les vacances de Noël, c'est d'autant plus difficile, je trouve. Comme il y a les fêtes, beaucoup veulent se retrouver en famille. Ils partent. C'est compliqué de trouver des animateurs ayant le BAFA parce que les jeunes ne sont pas formés ou ne sont pas informés. Ils n'ont pas les moyens de payer les formations. Ce n’est pas toujours évident."

Un essoufflement national

Selon l'AFP, dans une enquête publiée lundi 25 octobre, 82% des structures employeuses déclarent avoir des difficultés de recrutement, notamment dans l'animation (74%). Les 1.182 structures interrogées font état de 5.245 postes non pourvus à ce jour, ce qui représente 10% de leurs effectifs totaux, selon l'organisation professionnelle Hexopée et le Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire (Fonjep), co-auteurs de l'étude.

Nos centres de loisirs en nos Pays de Savoie lancent déjà un appel aux animateurs pour les fêtes de Noël. Plus d'informations sont disponibles sur le site de la Fédération des Oeuvres Laïques de Savoie.