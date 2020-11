Aide du Secours Catholique à plus de 9 000 Meurthe-et-Mosellans : "Comme une deuxième famille"

La précarité amplifiée par la crise sanitaire : c'est le constat du Secours Catholique qui publie ce jeudi son rapport annuel sur la pauvreté. Parmi les plus touchées : les familles monoparentales et les personnes seules. Exemple à Nancy.

Le Secours Catholique des Hauts de Lorraine, qui agit en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges, a accompagné plus de 16 000 personnes l'an dernier. Parmi elles, Claude, un Nancéien de 73 ans, qui connaît l'association depuis "une paire d'années", une trentaine sans doute.

Claude a travaillé en intérim dans le bâtiment, a connu le chômage. "La misère", comme il dit. Le Secours catholique lui a donné du réconfort mais aussi à manger. "Ils me donnaient des bons de nourriture. J'ai été malade aussi. Vous comprenez, ça me dépannait quand même."

Café et tarot

Aujourd'hui à la retraite, Claude ne se plaint pas. "C'est pas la fortune", explique-t-il, "mais comme j'avais beaucoup moins avant, ça va. J'arrive à équilibrer." Le septuagénaire est un assidu des jeudis et samedis conviviaux du Secours catholique, rue des Ponts à Nancy. Il y joue aux cartes, sort de sa solitude. Et y apporte café et gâteaux. "Comme ils m'ont aidé, j'essaie de le faire de mon côté !"

Mais depuis le confinement, plus de jeux et plus de café rue des Ponts. Et ça manque à Claude : "Le Secours Catholique, c'est comme si c'était une deuxième famille".

Selon le rapport de l'association, une fois les factures payées (logement, énergie), la moitié des ménages qu'elle accompagne (sur)vit avec moins de 9€ par jour et par personne pour se nourrir, s'habiller et éventuellement s'octroyer quelques plaisirs.