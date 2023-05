Aide sociale à l'enfance : une nouvelle antenne à la maison de l'enfance d'Amilly

Cette nouvelle unité abrite 5 chambres et peut accueillir une dizaine d'enfants de 0 à 12 ans

Il y a la chambre Panda, Tigrou, Koala : toutes avec des noms d'animaux et des murs très colorés. Au bout du couloir, on arrive dans une grande pièce lumineuse avec une table, à laquelle est installée une petite fille, concentrée sur un dessin. A quelques mètres, un garçonnet parade en costume d'astronaute.

Ces enfants, âgés de 0 à 12 ans, sont arrivés au début du mois de mars à la maison de l'enfance d'Amilly. Cette nouvelle antenne doit permettre aux jeunes de se rapprocher du lieu où vivent leurs familles, avec lesquelles ils sont pourtant parfois en conflit mais avec lesquelles ils doivent garder des liens.

Comme beaucoup d'autres, le département du Loiret manque de places pour accueillir un nombre toujours plus importants d'enfants. C'est pourquoi il a été décidé de pousser les murs et d'investir 2,4 millions d'euros pour ouvrir une nouvelle maison, en face de la Villa Roland d'Amilly.

"Un puits sans fond"

C'est là que se trouve la Maison de l'Enfance, où ces enfants restent pendant trois à six mois en moyenne, en attendant d'être réorientés vers une autre solution d'hébergement (chez les grands-parents, ou dans une famille d'accueil par exemple). Mais parfois, c'est plus que six mois, ce qui peut créer "un effet entonnoir", explique Valérie Blanziéri, cheffe de service du site, qui évoque "un puits sans fond" en évoquant le nombre d'enfants pris en charge par l'ASE dans le département. A titre d'exemple, l'antenne "Mimosa" qui vient d'ouvrir peut accueillir en théorie 10 enfants, mais ils sont déjà 13 aujourd'hui...

Car créer de nouvelles places, pour accueillir ces jeunes, c'est une chose. Encore faut-il pouvoir les encadrer, et c'est là que les choses coincent un peu. Le département manque cruellement de bras, et veut recruter "une centaine d'éducateurs d'ici deux ans", et cherche aussi de nouvelles familles d'accueil selon Florence Galzin, vice-présidente du département, en charge de l'enfance. Actuellement, il y a près de 1 800 enfants confiés sur décision de justice à l'Aide sociale à l'enfance dans le Loiret.