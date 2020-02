Aider les personnes en situation de handicap à voter aux municipales : le beau défi de l'APEI de Cavaillon

Voter est un droit mais c'est un droit nouveau pour les personnes majeures en situation de handicap mental et psychique. L'APEI de Cavaillon aide les personnes qu'elle accueille à se préparer à aller voter en mars prochain. A devenir des citoyens comme tous les autres.

Alain-Pierre Moreau (directeur général de l'APEI), Sandra, Stéphanie Reymond (Apei), Nicole Soulier (présidente APEI de Cavaillon) et Loïck

Cavaillon, France

Voter est un droit ! Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que c'est un droit nouveau pour les personnes majeures en situation de handicap mental et psychique. Avant la loi du 23 mars 2019, c'est un Juge des Tutelles qui devait donner son avis, son feu vert. Désormais, toutes les personnes en situation de handicap peuvent aller voter directement. L'association APEI de Cavaillon (qui gère plusieurs structures d'accueil et de travail adapté) a décidé de relever le défi.

Un atelier pratique en forme de bureau de vote

Elle s'est lancée dans un projet destiné à aider les personnes handicapées a accomplir leurs devoirs d'électeurs en mars prochain. Livret d'information, sensibilisation au travail du Maire et même un atelier pratique qui reconstituera le futur bureau de vote. Priorité des équipes de l'APEI de Cavaillon dirigées par Nicole Soulier et Alain-Pierre Moreau "il nous faut lever toutes les sources d'angoisse qui peuvent exister pour _passer de l'envie à l'acte d'aller voter_." Les équipes de l''APEI travaillent main dans la main avec les familles concernées. Les candidats aux élections vont être aussi approchés "car ils doivent se mettre un peu plus à notre niveau" relève Sandra, 38 ans ouvrière de conditionnement, très fière de pouvoir aller voter en mars prochain.

Le projet citoyen initié par l'APEI de Cavaillon : le reportage de Daniel Morin Copier

Témoigne de Sandra, 38 ans ouvrière de conditionnement, fière de pouvoir aller voter comme tout le monde Copier