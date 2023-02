"Aider, secourir et former", la devise de la Protection Civile

Les bénévoles de la Protection Civile interviennent comme secouristes lors de grands événements comme les Jeux Olympiques, les festivals mais aussi lors de catastrophes ou de crises, cela a été le cas avec la Covid. Rémy Besson est le président de la Protection Civile 53, il était l'invité ce mardi 28 février du 6/9 de France Bleu Mayenne et France 3 Pays de la Loire.

"La Protection Civile intervient en temps de paix, mais aussi de guerre, pour l'Ukraine, grâce à notre partenariat avec l'Association des Maires de France, on a acheminé les dons récoltés partout en France pour les acheminer vers l'Ukraine", explique Rémy Besson. Les bénévoles de la Protection Civile évoluent bien souvent dans le monde soignant ou du secourisme, mais pas seulement, assure Rémy Besson : "On a aussi des étudiants, et des salariés qui travaillent, par exemple dans des banques, il y a tous les profils à la Protection Civile. Notre principale mission, c'est le secourisme, c'est peut-être pour cela qu'on est moins connu que la Croix-Rouge par exemple qui a des champs d'action beaucoup plus larges."

1er mars, journée internationale de la Protection Civile

La Protection Civile va ouvrir ses portes mercredi 1er mars pour se faire connaître. Ce sera le cas à Laval, boulevard Frédéric Chaplet, l'occasion pour l'association de montrer son dernier engin, un quad, pour faciliter l'évacuation de victimes.