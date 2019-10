L'association Vivadom peine à recruter des aides à domicile dans le Gard

Gard, France

Cela fait plus de 60 ans que Vivadom est installé dans le Gard. L'association qui a des antennes à Nîmes, Alès, Générac, Bessèges, Saint Ambroix et la Grand-Combe emploie 800 salariés, ce qui en fait l'une des 25 entreprises les plus importantes du département. Spécialisée dans l'aide à domicile, elle a du mal aujourd'hui à recruter. Les conditions de travail sont en effet de plus en plus difficiles. "Si c'est une salariée à temps plein, c'est entre 6 à 8 clients par jour explique Sandrine Tortosa, responsable du secteur ouest de Nîmes qui gère une soixantaine de salariés. Elles enchaînent des interventions d'une heure. C'est des déplacements, une pénibilité accentuée,c'est du stress. Aide à domicile, c'est une des professions les plus ingrates et les plus difficiles. Un de nos problèmes quotidiens, c'est l'absentéisme."

Sandrine Tortosa, responsable du secteur ouest de Nîmes à Vivadom Copier

Payées au SMIC

Un travail difficile et mal payé. Une aide à domicile à temps plein à VIVADOM gagne le SMIC en faisant beaucoup d'heures et il faut parfois attendre 14 ans avant qu'elle puisse être augmentée, à cause de la convention collective. Difficile dans ce cas là de trouver des candidats, des candidates plutôt, sachant que les aides à domicile sont presque toutes des femmes. "Sur mon secteur, j'ai deux temps plein à proposer explique Sandrine Tortosa et je n'ai aucun candidat. Il y en a beaucoup aussi qui n'ont pas de véhicules ce qui pose un problème parce qu'il faut être très mobile".

Cathy Antolino est aide à domicile chez Vivadom depuis 25 ans Copier

"On est des invisibles"

La solution : revaloriser les salaires. C'est l'une des nombreuses mesures qui devraient figurer dans le rapport que Myriam El Khomri, l'ex ministre du travail, remet ce lundi 28 octobre à Agnès Buzyn, la ministre de la santé. Les grilles salariales devraient être complètement réécrites et les salaires les plus bas, revus à la baisse. Les professionnels du secteur réclament cette revalorisation depuis des années, sans résultat. "On est des invisibles" regrette Guillaume Natton, le directeur général de Vivadom.

L'enjeu est important. On estime que d'ici 2030, il faudrait au moins 20% de personnes en plus dans le secteur des métiers du grand âge pour faire face à l'augmentation des plus de 85 ans.

Reportage au domicile d'une personne âgée Copier