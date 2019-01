Aides européennes : des associations du Poitou victimes d'un micmac bureaucratique ubuesque

Montmorillon, France

"Une catastrophe", "un désastre", "un micmac bureaucratique", et c'est l'administration elle-même qui le reconnaît. La gestion calamiteuse des aides européennes au développement rural ressemble en effet à un roman kafkaïen.

C'est une histoire à peine croyable que raconte Yann Bertrand, le trésorier de Résonnance de Gartempe. Cette association, à l'origine de festivals de musique dans le Montmorillonnais (Vienne), sollicite en 2016 une subvention de 60.000 euros provenant du fond européen pour le développement rural.

"Nous avons reçu un avis favorable en mars 2016 de la part du comité de programmation. Nous avons donc décidé d'acheter le matériel de scène car on pensait alors que l'instruction du dossier allait être rapide, trois ou six mois, mais là, nous sommes début 2019, et nous n'avons toujours pas les fonds, c'est incroyable."

Des prêts bancaires pour palier le retard des aides européennes

Afin de payer rubis sur l'ongle les fournisseurs, l'association Résonance de Gartempe doit contracter un emprunt alors même que les factures auraient dû être couvertes par la subvention.

Quelle gabegie ! 5.000 euros d'intérêts. Quand on est une petite structure, ce n'est pas facile d'emprunter auprès d'une banque

"Il a fallu donner des garanties personnelles, pour un bénévole qui consacre du temps, libre et gratuitement, pour dynamiser un territoire, c'est un coup de massue", témoigne Yann Bertrand.

"C'est absurde de devoir faire un prêt pour une petite association rurale", observe Jean-Michel Fourniau, président de Gâtin'émois. Basée à Chatillon-sur-Thouet, près de Parthenay (Deux-Sèvres), cette structure milite depuis des années pour développer des outils informatiques et une monnaie locale dans le pays de Gâtine. Déclarée éligible à une subvention de 20.000 euros, l'association attend toujours son versement. "Dans ce genre de dossier, c'est un parcours du combattant."

"La bureaucratie française responsable, pas l'Europe"

"Vous avez raison de parler de micmac et de bureaucratie à la française", explique d'emblée Isabelle Boudineau, vice-présidente du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine, "l'Europe n'est nullement en cause dans cet imbroglio".

Ces aides européennes pour le développement rural étaient du ressort de l'Etat jusqu'en 2014 lorsque François Hollande décide de transférer ces compétences aux collectivités, à l'exception du volet concernant le paiement des fonds. Mais le bigbang territorial et la fusion des régions en 2015 vont entraîner "une mauvaise répartition des responsabilités, là on a cumulé une série de désastres administratifs", reconnaît l'élue en charge de l'Europe.

C'est un démarrage de programme absolument catastrophique

Cerise sur le millefeuille, "des bugs informatiques ont paralysé l'ASP", l'Agence des services et de paiements, qui dépend du ministère de l'Agriculture, et qui est chargée du versement de ces fonds européens. "Pour couronner le tout, on a des Directions départementales des territoires qui ont cessé d'instruire les dossiers, on s'est retrouvé à la région avec des cartons entiers, je ne vous ferai pas un tableau", prévient Isabelle Boudineau qui résume ainsi l'histoire, "c'est un énorme gâchis."

3% des 700 millions d'euros d'aides européennes ont été versées par la France

La Vienne et les Deux-Sèvres ne sont pas les seuls départements touchés par ce fiasco, tout le territoire national en pâtit. Président de Leader France, le fameux programme européen de développement rural, Thibault Guignard déplore "une complexité administrative française arrivée à son paroxysme, un montage ubuesque".

Si on vous attribue une subvention de 30.000 euros et que, quatre ans après, elle n'est toujours pas versée, l'association en crève

Ces fonds Leader concernant la période 2014-2020, "nous n'avons pas l'impression qu'à deux ans de la fin du programme, le gouvernement et les régions ont pris conscience du marasme dans lequel nous sommes et du risque in fine de devoir retourner l'argent à Bruxelles, et que les porteurs de projets se retrouvent le bec dans l'eau."

Aujourd'hui, seuls 3% des 700 millions d'euros d'aides européennes au développement rural que la France a reçus ont véritablement été versés aux associations. La région Nouvelle Aquitaine vient d'embaucher une trentaine de personnes pour accélérer le traitement des dossiers en retard. Des avances de plusieurs centaines de milliers d'euros sont aussi versées aux porteurs de projets. Mais le mal est peut-être déjà fait, à quatre mois des élections européennes, Thibault Guignard "[craint] que cette histoire accentue encore le rejet de l'Europe, alors même que Bruxelles n'y est pour rien."