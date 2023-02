Aidez-nous à rendre son doudou à Maëlys

France Bleu Gard Lozère recherche l'enfant et la famille qui ont perdu un doudou, ce jeudi, au pied des arènes de Nîmes. La peluche porte un habit rayé bleu et blanc, et brodé du prénom Maëlys. Le doudou n'est pas vraiment perdu puisqu'il attend sa famille.. à l'accueil de France Bleu Gard Lozère !

