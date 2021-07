Aignay-le-Duc : pharmacie cherche repreneur !

Malgré l'annonce présente dans des agences spécialisées et des recherches sérieuses depuis six mois, aucun candidat ne s'est présenté pour reprendre la pharmacie d'Aignay-le-Duc. Sa propriétaire voudrait partir à la retraite mais la pharmacie est la seule du canton.

Elle rêve de pouvoir partir à la retraite mais voudrait le faire quand son officine aura trouvé repreneur. Le problème pour Geneviève Mayeux, 67 ans, "c'est qu'il n'y a aucun candidat intéressé pour le moment". A la tête de la seule pharmacie du canton, la gérante qui est installée depuis1985, ne comprend pas. "On a tout ici, en plus une maison médicale a récemment ouvert et ce serait vraiment dommage que la pharmacie ferme."

La pharmacie Mayeux à Aingay-le-Duc existe depuis la fin des années 1880. - .

"Si la pharmacie ferme, tous les commerces vont en souffrir" -Geneviève Mayeux la propriétaire de la pharmacie

L'officine qui existe depuis la fin des années 1880, a été tenue par quatre pharmaciens successifs et "ce serait triste que ça s'arrête" confie la sexagénaire. "Quand on s'installe à Aignay, on y est bien, on y reste, moi je travaille très bien mais apparemment ça n'intéresse plus les jeunes qui préfèrent s'installer à plusieurs ou qui veulent moins travailler."

Unique pharmacie du canton

Dans l'idéal, la pharmacienne aimerait "ne pas refaire un hiver", mais préfère ne donne pas de date de départ. Son souhait c'est que d'ici là, des candidats se fassent connaitre. La mairie a également relayé la recherche, mais sans résultat pour le moment. Pour contacter la pharmacie, un numéro, le 03 80 93 84 19.