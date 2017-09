Une obèse se lance un défi : traverser l'Occitanie à vélo

Pédaler contre l'obésité ! C'est le défi que se lance Annick Contiero. Cette obèse, habitante d'Aigues-Vives, partira ce samedi matin à vélo de Nîmes, direction Toulouse. Elle veut sensibiliser la population à sa maladie.

Comme elle l'avoue sans détour, Annick Contiero en a "chié". Il y a huit ans, la Gardoise pesait 300 kg. "Quand on en arrive à ce point-là, c'est du suicide, raconte l'habitante d'Aigues-Vives. Je bouffais, je me remplissais pour apaiser une souffrance."

Le sport pour survivre

En 2009, on annonce à Annick Contiero que si elle continue comme ça, elle n'a plus qu'un an à vivre. Là, elle décide de se prendre en main. Elle se fait opérer, s'entoure de médecins et commence à faire du sport. "Quand on m'a dit, je vais te proposer de faire du golf, je me suis dit c'est un sport de bourges, s'amuse la Gardoise. Mais quand je suis arrivée sur le practice, ça a été une révélation".

J'ai l'habitude de dire que cette maladie m'a détruite pendant quarante ans mais qu'aujourd'hui, elle me donne ma force" - Annick Contiero

En 2011, Annick Contiero créé son association "Le poids du partage" et commence à se lancer des défis. "L'activité physique fait partie maintenant d'une motivation personnelle parce que je prends du plaisir, souligne la Gardoise. Ce sont des challenges que je me fixe pour changer le regard des autres sur l'obésité." Aujourd'hui, Annick Contiero peut dire avec le sourire : "je pèse 91,5 kg".

Traverser l'Occitanie à vélo

Son nouveau défi, c'est donc de relier Nîmes à Toulouse en vélo. Annick Contiero part ce samedi à 9h de la Polyclinique Grand Sud. Une étape est prévue à 11h à la clinique des Oliviers à Gallargues-le-Montueux. L'arrivée de la première étape se fera à Montpellier. Ensuite, elle continuera à pédaler jusqu'à Toulouse. La Gardoise devrait arriver dans la ville rose jeudi prochain.

Ce sont mes jeux olympiques à moi"- Annick Contiero

Vous pouvez venir soutenir Annick Contiero en l'accompagnant sur 5 km (ou plus !) au départ ou à l'arrivée. Dans quasiment toutes les villes étapes, elle tiendra une conférence sur l'obésité.