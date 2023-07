Ailly-sur-Noye : des restes de feux d'artifice retrouvés à la déchèterie, qui alerte sur les risques

Les feux d'artifice usagés ne sont pas vraiment des déchets comme les autres. C'est l'alerte que lance la communauté de communes Avre-Luce-Noye, qui a découvert il y a quelques jours des restes de fusées dans un bac de cartons à la déchèterie d'Ailly-sur-Noye.

"C'est problématique. Heureusement, après vérification, il n'y avait plus de résidus inflammables dedans. Mais en effet, si on avait pu retrouver des résidus inflammables, cela aurait pu créer un incendie, voire une explosion et donc générer des risques pour les différents usagers, lesagents de la communauté de communes, le transporteur, mais surtout au niveau du centre de tri qui reçoit nos bennes", souligne Vanessa Decouture, la directrice des services techniques.

En cas de doute, se renseigner auprès des agents

Si les professionnels doivent passer par une filière dédiée (un protocole a d'ailleurs été mis en place par exemple à l'échelle de la communauté de commune), Vanessa Decouture rappelle que "nos agents sont également là pour aider les administrés dans ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire en déchèterie, les types de déchets qu'on peut déposer et ceux qu'il faut plutôt orienter vers une filière particulière. Il faut pas hésiter soit à les solliciter, soit à appeler également la communauté de communes avant le dépôt en déchetterie. Nous sommes là pour répondre aux questions des usagers."

De son coté le site écogeste indique que les petits feux d'artifice, doivent impérativement être noyés pendant au moins trente minutes dans de l’eau avant d’être jetés dans les ordures ménagères.