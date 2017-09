Ailly-sur-Noye : la dernière représentation du Souffle de la Terre c’est ce soir !

Après cinq semaines de spectacle, le son et lumières le Souffle de la Terre à Ailly-sur-Noye, dans la Somme, se tient pour la dernière fois de la saison ce samedi soir. Comme l’an dernier, il a attiré au total près de 18.000 spectateurs.

En 1h30, le Souffle de la Terre retrace plusieurs millions d’années d’histoire. Mais pas d’Histoire en générale, non, d’histoire de la Picardie. Pour la 32e année, le metteur en scène Dominique Martens, a choisi le thème des contes et légendes de la région. Malgré une météo capricieuse en cette fin d’été, le son et lumière a attiré à Ailly-sur-Noye en dix représentations entre fin août et le 22 septembre quelques 17.000 spectateurs. Le Souffle de la Terre qui fonctionne grâce à 800 bénévoles depuis des années.

Les écoliers de la commune discutent avec le metteur en scène du Souffle de la Terre. © Radio France - LF

Les écoliers de la commune dans les coulisses du spectacle

Ce vendredi, une centaine d’élèves de CM1, CM2 et de classe Ulysse d’Ailly-sur-Noye ont eu droit à une séance de questions-réponses avec le metteur en scène Dominique Martens.

D’où viennent les feux d’artifice? Comment vous faites pour que les chevaux n’aient pas peur du bruit ? Comment les acteurs se repèrent dans le noir?" - les enfants

Face à eux, Dominique Martens prend le temps, il explique comment fonctionne les coulisses, le temps passé en répétition, le choix des thématiques, l’importance des bénévoles et des entreprises du coin qu’il sollicite dans la construction des décors.

"Cette histoire est importante parce que c’est la nôtre"

Et l’histoire picarde est importante, le metteur en scène en est convaincu. Selon lui, affirmer son identité, connaitre ses racines, l’histoire de sa région c’est un atout au quotidien, une force.

Nous les Picards on existe, il y a pas que les Bretons qui ont la plus belle région de France, y’a pas que les Corses, il y a les Picards maintenant ! " Dominique Martens

Les enfants partagent bien cet avis, ils ont été conquis par le spectacle. Et Zoé de préciser que ces cours d’histoire lui paraissent enfin concrets.

L'histoire ça m’intéresse pas trop mais quand tu le vois en vrai, tu comprends que c’est important ce que t’apprends à l’école, c’est magique"- Zoé 9 ans

Dernière représentation du Souffle de la Terre à Ailly-sur-Noye pour la saison 2017 samedi 23 septembre à 19h. Comptez neuf euros pour une place enfant, dix-neuf pour un adulte. Si vous hésitez encore, les élèves d'Ailly-sur-Noye sauront vous convaincre ...