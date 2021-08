"On aime rendre service à Emmaüs" : à Déols, de nombreux clients pour trois jours de ventes solidaires

Des voitures stationnées sur le bas-côté de la route, des places de parking occupées en grande partie : le succès des ventes solidaires d'été d'Emmaüs est visible. Devant les locaux de la communauté de Déols, les visiteurs et les clients se pressent depuis ce vendredi 6 août. Jusqu'à dimanche après-midi, ils peuvent multiplier les bonnes affaires. Vêtements, meubles, vaisselles, la liste est longue. Venue avec son mari du département de la Creuse, Yvette repart avec un miroir, de la ferraille et des vêtements. "Tout ça pour 14 euros seulement. On n'a pas des gros moyens. Cela permet d'acheter à des prix abordables. Et puis on aime bien rendre service à Emmaüs", explique cette cliente.

Un geste solidaire chaleureusement remercié par les compagnons, les bénévoles et la présidente de la communauté Emmaüs de l'Indre. "Depuis le début de l'année, on a une chute de 24% de nos recettes. Pour l'instant, on espère que les mois à venir vont nous permettre de retrouver la solidité financière qu'on avait jusqu'ici", souligne Marie-Noëlle Devaux. "Il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps mais on a bon espoir. A la fin du troisième confinement, les gens sont revenus avec cœur et on était content de les voir", ajoute-t-elle.

On s'est aperçu qu'on pouvait tous ensemble maintenir le message de l'Abbé Pierre

Trois jours importants pour Emmaüs

Parmi les clients, certains ne viennent pas que pour des raisons économiques. "Je collectionne les choppes de bière et puis je fonctionne au coup de foudre", explique Rémi. Il veut faire un geste citoyen et solidaire. "Je préfère dépenser mes sous à Emmaüs que dans les grandes surfaces. Ça permet aussi de recycler, de donner une seconde vie aux objets souvent en bon état, c'est écologique", poursuit ce client reparti avec un vélo.

Chaque vente est utile pour Emmaüs. "On a besoin de ces ressources pour faire vivre les 60 compagnons et les enfants de la communauté", souligne Marie-Noëlle Devaux. L'année 2020 a été difficile à cause des deux confinements qui ont engendré des pertes de 200 000 euros. "On a eu beaucoup de dons l'année dernière, on a récupéré presque 50 000 euros, ce qui nous a permis d'équilibrer à peu près nos comptes", indique-t-elle. Dans l'Indre, Emmaüs a des projets, notamment la construction d'une nouvelle salle de vente. "Le permis de construire a été déposé la semaine dernière, nous sommes à la recherche de financements. Ça permettrait de mieux recevoir les clients et d'accueillir les compagnons dans de meilleures conditions", conclut Marie-Noëlle Devaux.