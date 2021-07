"On aime se prendre des caisses" : contre l'alcoolisation des jeunes, la Macif fait appel à un Youtubeur

"On se met des grosses mines !" Maxime et Mathieu sont étudiants à Poitiers. Ils ont une petite vingtaine d'années mais déjà une sacrée descente. "De la bière, un peu de rhum, du whisky, de tout..." Ces deux copains illustrent l'actuelle tendance des jeunes à une surconsommation de substances inquiétante. Le baromètre Macif Ipsos dévoilé ce lundi fait un lien avec "le contexte durant lequel les jeunes ont particulièrement souffert d'isolement".

"Un jeune sur deux déclare avoir perdu le contrôle de lui-même au moins une fois ces douze derniers mois du fait de sa consommation d'alcool ou de drogue"

Réalisée auprès de 3.500 jeunes du 17 au 30 mars 2021, cette étude révèle notamment que l'usage des drogue dure s'est grandement développé chez la catégorie des 16-30 ans. "Un jeune sur dix a déjà consommé de l’héroïne, un jeune sur trois consomme ou a déjà consommé du cannabis", détaille Emmanuel Petit, directeur de la Prévention à la Macif. "Plus préoccupant, les risques liés à ces consommations sont sous-estimés."

"Plus on consomme et plus on diminue la perception du risque (en particulier du cannabis)"

"L'alcool est de tous les mélanges. On apprend aussi que 40% des consommateurs de cannabis consomment aussi de l'héroïne. On voit des pertes de contrôle fréquentes chez les jeunes", poursuit-il. "C'est sûr, nous les jeunes, on se met des grosses murges", acquiescent de concert Mathieu et Maxime.

"Un jeune sur dix a déjà consommé de l’héroïne"

Autre enseignement du baromètre, "les campagnes de prévention sont inadaptées à la cible des jeunes parce que seulement 34 % des jeunes ont réduit leur consommation suite à cette exposition des messages", indique Emmanuel Petit, l'un des responsables de l'Assurance installée dans les Deux-Sèvres. C'est pourquoi la Macif a fait appel aux services d'un Youtubeur très populaire. Avec plus d'un million d'abonnés, Ludovik a publié récemment une série de vidéos interactives pour tenter de sensibiliser son jeune public aux dangers des drogues et de l'alcool. Le pari semble réussi puisque la première vidéo a été vue plus de 800.000 fois en l'espace d'à peine trois jours.

Baromètre Macif Ipsos - Macif