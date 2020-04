Air Corsica contre l'UFC-Que choisir

Nous respectons la réglementation

Accusée par "l'UFC que choisir", parmi 56 autres compagnies aériennes, de ne pas respecter la législation européenne pendant la crise sanitaire et le confinement, en trainant les pieds voire en refusant de rembourser les clients qui annulent leur voyage pour leur proposer à la place des avoirs valables un ou deux ans, la compagnie régionale réagit. Elle juge ces accusations infondées, et affirme respecter la réglementation et toujours privilégier le choix de ses clients.

Des délais de remboursement trop longs

Selon l'association de défense des consommateurs, les délais de remboursement sont excessifs, des mois, voire des années alors que Bruxelles impose un délai de 7 jours. Air Corsica concède la longueur du traitement des dossiers, mais le justifie par un très grand nombre de demandes parvenus auprès de la compagnie depuis le début de l’épidémie.