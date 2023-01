Airbnb a reversé plus de 26 millions d’euros de taxe de séjour aux communes de PACA en 2022

En 2022, Airbnb a reversé plus de 148 millions d’euros de taxe de séjour aux communes françaises, soit une croissance de près de 60% par rapport à 2021, reprise du tourisme post-crise du Covid oblige. En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la plateforme de location a reversé plus de 26,7 millions d’euros de taxe de séjour aux communes entre le 1er novembre 2021 et le 31 octobre 2022. Les villes où les voyageurs ont le plus contribué sont au nombre de 16 dans la région :

Marseille : plus de 2,8 millions d'euros

: plus de 2,4 millions d'euros Cannes : plus de 1,8 million d'euros

: plus de 860.000 euros Aix-en-Provence : 820.000 euros

: plus de 580.000 euros Avignon : plus de 570.000 euros

: plus de 530.000 euros La Ciotat : plus de 490.000 euros

: plus de 390.000 euros Cassis : plus de 390.000 euros

: plus de 380.000 euros Sainte-Maxime : plus de 380.000 euros

: plus de 350.000 euros Saint-Tropez : plus de 340.000 euros

Toutes figurent dans le dans le Top 50 des villes françaises qui ont reçu les montants les plus importants. En tête de ce classement régional, Marseille (plus de 2,8 M€ contre plus de 1.9M€ en 2021) et Nice (plus de 2,4 M€ contre plus de 1.2M€ en 2021), qui ont bénéficié, comme la plupart des grandes villes françaises, "du retour des voyageurs internationaux et de la reprise des grands évènements" attractifs, selon Airbnb.

Mais la taxe de séjour "bénéficie également aux communautés proches des grandes métropoles, à l’image de Marseille et Nice où 30% des montants collectés ont été reversés aux communes voisines", précise la plateforme dans son communiqué publié ce vendredi.

"Avec l'évolution des tendances de voyage depuis la pandémie et la dispersion du tourisme partout en France, cette source de revenus bénéficie à une diversité de communes sur le territoire national, qu'il s'agisse de grandes villes, de leurs communes voisines ou de petites communautés rurales", indique Airbnb. À l’échelle nationale, la taxe de séjour bénéficie de manière croissante aux communes rurales de moins de 3.500 habitants, selon Airbnb, "avec près de 30% des montants reversés".