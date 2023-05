Airbnb : des parlementaires font des propositions pour mieux encadrer la location de courte durée

Les plateformes de locations touristiques comme Airbnb, Booking ou Abritel sont dans le viseur des parlementaires. Une initiative transpartisane est lancée ce mardi par des sénateurs et députés issus de toute la France pour demander un encadrement plus sévère de ces locations de meublés touristiques de courtes durées. Pour cela, les parlementaires proposent sept mesures, pour agir au niveau "fiscal, réglementaire et législatif".

Quatre parlementaires mènent cette initiative : Julien Bayou, député de Paris (Ecologiste), Max Brisson, sénateur des Pyrénées-Atlantiques (Les Républicains), Inaki Echaniz, député des Pyrénées-Atlantiques (Socialistes et apparentés) et Christophe Plassard, député de Charente-Maritime (Horizons et apparentés). Ils dénoncent une "multiplication" de la location de courte durée "devenue démesurée par l’effet des plateformes numériques".

"Des villes ou des villages fantômes"

Les élus accusent ces locations de provoquer la hausse des loyers dans les villes très touristiques mais aussi le départ massif des habitants dans les villages envahis par les touristes "alors que 4,1 millions de personnes sont non ou mal logées". Selon eux, "l’offre immobilière se tarit chaque jour un peu plus, les loyers augmentent, éloignant toujours plus loin la majeure partie de la population de son lieu de travail, participant de sa dépendance à la voiture avec les coûts afférents, dégradant ses conditions de vie et aggravant sa précarité". Ainsi, d'après les parlementaires, "les territoires les plus touristiques se vident de leurs habitantes et habitants et certaines destinations ressemblent aujourd’hui à des villes ou des villages fantômes."

Julien Bayou appelle, ce mardi sur France Inter , "le gouvernement à agir" et pour faire pression sur l'exécutif. Il invite les élus locaux à adhérer à la plateforme " encadronsairbnb.fr " et à signer l'appel pour se faire entendre. Le député écologiste considère qu'en France "le nombre de nuitées [dans les meublés touristiques de courte location] se chiffre en dizaines de millions chaque année", avec à Paris davantage "d'annonces de meublés de courte durée que de locations classiques".

Une hausse de la fiscalité pour les locations de courtes durées

Les parlementaires proposent sept mesures pour mieux encadrer les plateformes comme Airbnb. Ils veulent avant tout d'agir sur la fiscalité avec "la suppression de la niche fiscale dont bénéficient les locations saisonnières de meublés touristiques de courte durée". Il s’agit de supprimer les abattements fiscaux ainsi que d’aligner la fiscalité des locations meublées avec les locations nues. "La location de longue durée doit devenir fiscalement plus attractive dans les zones où cela est nécessaire sans pour autant défavoriser certaines locations bénéfiques aux territoires, comme les gîtes ruraux ou les résidences en stations de ski", assurent les élus.

"Quand vous mettez votre logement en location normale, vous êtes taxé sur les loyers, mais vous l'êtes beaucoup moins voire pas sur les loyers qui viennent d'Airbnb, ceux qui sont issus de la location de courte durée", dénonce Julien Bayou. Le député de Paris soutient qu'un "même logement devrait produire le même impôt, peu importe la durée de location".

Les parlementaires demandent aussi une réforme de la fiscalité sur les résidences secondaires pour "favoriser la mise de biens sur le marché de la location longue durée et de lutter contre la spéculation immobilière".

Passer à 90 nuitées autorisées au lieu de 120

Les élus souhaitent également réduire le nombre de nuitées autorisées pour la location d'une résidence principale au lieu de 120 nuitées actuellement. Pour Julien Bayou "90 jours, c'est bien suffisant". Il propose même de "l'étendre aux résidences secondaires".

Autre proposition, la mise en œuvre d'une "agrément meublé de courte durée" pour l’ensemble des locations saisonnières par un organisme extérieur, pour certifier la conformité du logement. Les quatre parlementaires veulent aussi "accroître l'autonomie de régulation pour les collectivités" locales, afin de "permettre aux communes d'agir correctement". Julien Bayou met en avant le fait que "l'action [des maires] est aujourd'hui un peu désorganisée". Enfin, le député écologiste propose d'interdire la location de passoires thermiques via les plateformes touristiques, afin de s'aligner sur le marché immobilier classique.

Airbnb a reversé en 2022, 148 millions d'euros de taxe de séjour aux villes de l'Hexagone. Un montant en croissance de 60% par rapport à l'année précédente.