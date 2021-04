Airbnb veut créer 15 000 nouveaux hébergements de tourisme à la campagne

Airbnb est en campagne... Littéralement. D'ici fin 2021, le site de location de logements entre particuliers veut conquérir la France rurale en ouvrant 15 000 nouveaux hébergements. En partenariat avec l'Association des maires ruraux de France, une campagne destinée aux propriétaires sera bientôt lancée. L'un des ambassadeurs de cette campagne est sarthois : Sébastien Jeannin, de la Chapelle-Saint-Rémy, loue une partie de sa maison depuis juillet 2018.

7000 euros par an

"C'est tout l'étage de ma maison, avec un accès avec un escalier extérieur qui permet aux voyageurs d'être complètement indépendants. Une fois arrivé, il y a deux chambres, une grande salle de bain, avec toilettes." Ce qui l'a décidé à s'inscrire sur Airbnb ? Pour la place, d'abord : "Quand on a acheté la maison il y a une dizaine d'années, l'étage était déjà aménagé, et on avait déjà cette idée dans un coin de notre tête." Pour le complément de revenu, ensuite : "Ma femme est assistante maternelle à domicile, avec des contrats qui fluctuent. Donc, Airbnb c'est un bon complément de revenu. Sur l'année 2020, par exemple, nous avons gagné environ 7000 euros." Pour la découverte d'autres gens, enfin : "C'est vraiment enrichissant. Ma fille de 10 ans participe avec nous et ça, c'est quelque chose qu'on apprécie et dont on est fier."

Depuis 2018, Sébastien a reçu des gens de tous horizons : "Avant la crise, on avait pas mal de nationalités. On a été surpris, parfois, de voir arriver des Chinois ou des Australiens. Des Européens aussi. On accueille aussi beaucoup de travailleurs en déplacement, qui viennent pour la semaine." Depuis l'arrivée du covid, forcément, la donne a changé : la clientèle est essentiellement française.

L'autre changement, c'est que la campagne a volé la vedette aux grandes villes : de plus en plus de Français veulent prendre des vacances dans la nature, et si possible, avec peu de voisins. C'est justement pour cela qu'Airbnb souhaite développer l'offre rurale. Sébastien Jeannin l'a remarqué aussi : "On a eu des gens qui n'étaient pas forcément venus de loin. Par exemple, je pense à un couple venu avec ses enfants un week-end. Ils venaient d'Eure-et-Loir, juste pour changer un peu d'air ! Et effectivement, on voit de plus en plus de visiteurs de ce type depuis le début de la crise sanitaire."

