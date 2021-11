AirBnB : visite de la police au logement occupé par l'association Alda à Biarritz

La police en visite de contrôle au logement occupé par Alda. L'association qui multiplie les opérations pour dénoncer la spéculation immobilière et la difficulté à se loger au Pays basque, était depuis ce lundi 8 novembre dans un appartement meublé AirBnB avenue Edouard VII à Biarritz. Ce mardi 9 novembre, les membres d'Alda ont reçu la visite de la police et de la propriétaire du logement pour constater l'occupation. "Une occupation illégale, mais légitime" ont justifié les membres d'Alda.

L'un des appartements de la résidence Victoria Surf en AirBnB est occupé depuis ce lundi 8 novembre par l'association Alda © Radio France - Paul Nicolaï

Cette occupation illégale d'un logement, la troisième de l'association Alda, a pour but une fois encore de pointer du doigt le manquement d'un propriétaire. Ce logement ne serait pas correctement enregistré auprès de la commune et n'aurait pas de numéro d'affiliation. Un numéro qui permet non seulement à la commune de percevoir la taxe de séjour, mais qui permet surtout de faire respecter la législation, comme par exemple la durée maximale de location de 120 jours des logements par an.

De son côté la mairie a accentué son bras de fer avec AirBnB. Vendredi, elle s'est entretenu avec la plateforme, et a exigé à ce qu'elle se mette dans les clous, autrement dit qu'AirBnB commence d'ici à supprimer les annonces sans numéro d'affiliation à Biarritz d'ici le 17 décembre. Passée cette date, la mairie de Biarritz n'exclut pas de poursuivre la plateforme judiciairement.