Aire-sur-la-Lys : des victimes d'abus sexuels dans l'Église témoignent pour se reconstruire

Ils s'appellent Marie-Noëlle, Mathieu et Jean-François. Ce dimanche, ces trois victimes d'abus sexuels dans l'Église ont pris la parole dans la collégiale d'Aire-sur-la-Lys devant une centaine de prêtres, religieux et fidèles pour témoigner des atrocités subies. Un moment préparé avec l'évêque d'Arras, quelques mois après la publication du rapport de la Ciase (Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église), qui fait état de 330.000 victimes d'abus sexuels depuis 1950.

Témoigner pour se reconstruire

"Ce moment est fort dans ma reconstruction, raconte Mathieu. J'ai besoin de parler, d'échanger avec les personnes de l'Église, qu'elles m'entendent, qu'elles nous entendent, pour que ça n'arrive plus jamais dans l'Église." Devant l'assemblée, Mathieu prend la parole une dizaine de minutes. Il raconte ce qu'il a subi il y a près de 40 ans. À l'époque, il avait 9 ans : "Le moment le plus terrible a été au presbytère, le sexe du prêtre plaqué sur mon visage, des odeurs de sueur, des ongles longs, le froid de table sur mon ventre, la peur, la terreur, la vision de son gros ventre, la sensation d'une pénétration." Sa gorge est nouée, des larmes coulent sur le visage de fidèles.

Mathieu a pris la parole pendant une dizaine de minutes dans la collégiale d'Aire-sur-la-Lys, racontant le viol subi à l'âge de 9 ans. © Radio France - François Ventéjou

Le témoignage de Jean-François est tout aussi glaçant. Il a été violé à 12 ans par le même prêtre à Aire-sur-la-Lys. "Être devant vous me renvoie à trois sentiments : de la fierté, de l'émotion et de la colère irréversible." Il en veut aux témoins de l'époque qui n'ont rien dit. "À ceux qui savaient, interpelle-t-il. Vous n'aviez pas le droit de vous taire, de couvrir, vous êtes complice. Je vous laisse seul face à votre conscience." Aujourd'hui s'il parle, c'est "pour que plus jamais cela n'arrive, pour que plus jamais des enfants et adultes ne soient abusés."

Les victimes veulent voir l'Église se réformer

Au premier rang l'évêque d'Arras, Olivier Leborgne, écoute les témoignages avant à son tour de prendre la parole : "Devant l'ignominie, l'évêque que je suis n'est pas très à l'aise, mais la parole des victimes est fondamentale. On ne peut avancer vers la vérité qu'avec la parole des victimes. Je désire que toutes les victimes prennent la parole." Il exprime sa détermination à avancer avec les victimes.

Après ce temps d'échange et d'écoute, Mathieu attend des actes de l'Église. "J'attends des réformes pour la formation des prêtres, que les victimes puissent intervenir, on est les mieux placés pour aider. On attend aussi une réparation pour nous. Certaines victimes ont besoin d'aides financières." Les trois victimes qui ont témoigné, Marie-Noëlle, Mathieu et Jean-François, compte revoir l'évêque d'Arras au mois de septembre pour faire un premier bilan.