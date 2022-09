Aires de grand passage pour les gens du voyage dans le Loiret : 1 sur 3 seulement mise en service

En cette mi-septembre, les gens du voyage sont nombreux dans le Loiret. Deux raisons à ces importants convois de caravanes : l'ouverture de la chasse dimanche 18 septembre, et un nouveau rassemblement évangélique sur le terrain de Nevoy, près de Gien, également à partir de dimanche et jusqu'au 25 septembre. Des grands transits qui posent forcément cette question : où en est l'aménagement des aires de grand passage dans le Loiret, qui est obligatoire depuis la loi du du 5 juillet 2000 ?

Beaucoup de retard a été pris sur ce sujet dans le Loiret. Un schéma départemental, adopté en mai 2013, prévoyait la création de 3 aires de grand passage dans le département. Mais ce n'est qu'en mars 2018, et sous la pression d'une décision de justice, que les lieux d'implantation ont été choisis, avec l'objectif d'une mise en service en 2020. Aujourd'hui, sur les 3 aires prévues, une seule fonctionne réellement. Etat des lieux.

Meung-sur-Loire : une mise en service en mai dernier

C'est en toute discrétion qu'a ouvert en mai dernier l'aire de grand passage de Meung-sur-Loire, située près de la RD18 et non loin des Jardins de Roquelin. C'est là que le groupe de gens du voyage auquel appartient Jean Mathieu est arrivé il y a 15 jours : "Franchement, c'est très bien, indique-t-il. De toute façon, on ne demande pas grand chose, juste un pâturage avec l'électricité et l'eau courante : mais s'il n'y a rien, c'est là que ça pose problème, car il faut bien qu'on stationne quelque part. Nous, on veut juste garder notre façon de vivre : partir en saison et en famille."

Depuis mai, 5 groupes de gens du voyage ont été accueillis sur cette aire, et Pauline Martin, la maire de Meung-sur-Loire et présidente de la communauté de communes des Terres du Val du Loire, tire un premier bilan positif. "L'objectif est atteint, souligne-t-elle, puisque nous n'avons pas eu d'installation sauvage de grand passage depuis que l'aire fonctionne. Et sur les 5 groupes, il n'y a eu des difficultés qu'avec un groupe, sur des problématiques d'hygiène et de réserves de chasse : ce serait bien d'ailleurs qu'on soit aidé par la préfecture dans ces cas-là."

Saint-Cyr-en-Val : à peine ouverte, aussitôt fermée !

A Saint-Cyr-en-Val, l'aire de grand passage, en bordure de la RD7, aux portes de la Sologne, aurait dû ouvrir en août dernier. Mais un glissement de terrain a détruit la cuve de réception des eaux usées, qu'il a donc fallu remplacer. Le 4 septembre, l'aire a été ouverte pour accueillir un groupe de 120 caravanes. Mauvaise surprise : une infiltration d'eau a mis hors d'usage le système électrique - les gens du voyage sont aussitôt repartis et se sont installés illégalement à Marcilly-en-Villette (qu'ils ont quittée depuis).

"On a un peu joué de malchance, reconnaît Philippe Beaumont, le maire de Marigny-les-Usages, en charge du dossier à la Orléans métropole, l'ouverture est désormais prévue au printemps prochain. Mais ces péripéties ont confirmé, s'il le fallait, qu'on a vraiment besoin de cette aire de grand passage".

Gien : les travaux viennent de débuter

A Gien, le dossier a encore pris davantage de retard. Il faut dire que le lieu d'implantation initialement annoncé a été modifié : l'aire de grand passage devait être créée à Nevoy, ce qui a entraîné une fronde des élus locaux car la commune abrite déjà le terrain privé de l'association Vie et lumière qui organise les rassemblements évangéliques.

La communauté de communes giennoises a finalement opté pour un autre site, à Gien, au lieu-dit "La Masure", tout près de la cellule photovoltaïque de la Métairie, inaugurée en juin dernier. Les travaux pour l'aire de grand passage ont débuté cet été, l'objectif est d'être opérationnel en 2023. Comme pour les aires de Meung-sur-Loire et de St-Cyr-en-Val, l'aménagement coûtera environ 1 million d'euros, financés par la collectivité, l'Etat et le Département.

Un seul délégataire pour gérer les 3 aires

Les aires de grand passage dans le Loiret seront gérées par le même délégataire privé : la société Vago, spécialisée justement dans la gestion des aires d'accueil des gens du voyage. Avec pour les 3 aires, les mêmes tarifs (les gens du voyage paient l'eau et l'électricité, et doivent verser une caution), les mêmes conditions de séjour (21 jours maximum) et les mêmes dates d'ouverture : d'avril jusqu'à fin septembre. "En-dehors de cette période, il y a peu de déplacements, observe Philippe Beaumont, et on ne souhaitait pas aller au-delà de la fin septembre, pour ne pas mécontenter les chasseurs locaux."

Quand tout fonctionnera, la capacité d'accueil dans le Loiret pour les grands passages s'élèvera à 600 caravanes. Cela sera-t-il suffisant ? "L'avenir nous le dira, répond Pauline Martin, mais chacun sait que le gros point d'interrogation, il reste à l'Est du département, lors des rassemblements de Nevoy." "Avec ces 3 aires, on va pouvoir réguler les grands groupes, complète Philippe Beaumont, mais cela ne règlera pas le problème des petits groupes, et on travaille justement là-dessus, car les aires d'accueil classiques ne sont pas toujours adaptées ni suffisantes actuellement."