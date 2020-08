Airvault : Les pompiers du Thouet font le buzz avec leur vidéo pour promouvoir le volontariat

"La question, elle est vite répondue”. Cette vidéo où l'on voit un certain JP Fanguin, costume et coupe de champagne à la main, se vanter de savoir comment gagner de l'argent est relayée depuis des semaines sur les réseaux sociaux.

"Je me suis rendu compte qu'elle avait été reprise et détournée dans plusieurs corps de métier. Et je me suis dit pourquoi pas s'en servir pour recruter des pompiers volontaires. Comme beaucoup de jeunes regardent les réseaux sociaux", raconte Anthony Rosell, pompiers volontaire au centre de secours Le Thouet, à Airvault dans les Deux-Sèvres.

Notre modèle de sécurité civile repose sur les pompiers volontaires

Les pompiers volontaires qui sont essentiels au fonctionnement des casernes. "En France, on a un peu moins de 200.000 pompiers, 80% sont des pompiers volontaires. Notre modèle de sécurité civile repose sur les pompiers volontaires", précise le commandant Michaël Albrecht, chef du groupement territorial nord au Sdis 79

Dans les Deux-Sèvres, il y a un peu moins de 1600 pompiers volontaires et 230 professionnels. "La conjoncture fait que c'est un peu difficile d'attirer de nouvelles recrues. Il y a le côté rural. Les plus jeunes vont vers les grandes villes", fait remarquer Alan Chauvineau, pilote de la cellule développement du volontariat du centre de secours Le Thouet.

C'est surtout en journée qu'on manque de pompiers volontaires

Globalement, "c'est surtout en journée qu'on manque de pompiers volontaires", ajoute le commandant Albrecht. "Ce n'est pas un club de scrabble, il y a quelques contraintes mais il y a des belles valeurs chez les pompiers, la solidarité, l'altruisme, l'esprit d'équipe".

Les pompiers qui ne manquent donc pas d'imagination. A Airvault, ils travaillent aussi avec les entreprises, proposent des formations et discutent avec les employeurs pour "si des employés sont intéressés voir comment ils peuvent aller vie professionnelle et leur envie de devenir pompier volontaire", indique Alan Chauvineau.