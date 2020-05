Aix-en-Provence en tête des villes où les Français rêvent de déménager

Aix-en-Provence et Bordeaux arrivent en tête d'un classement après un sondage OpinionWay pour le compte de l’Officiel du Déménagement et publiée par le magazine Capital des villes dans lesquelles les Français rêvent de déménager. Marseille est loin derrière.

Le sondage tombe tout juste alors que le gouvernement vient d'autoriser les déplacements de plus de 100 kilomètres pour les déménagements et heureusement la crise sanitaire n'empêche pas d'avoir des rêves. Alors va t-on voir à Aix-en-Provence une arrivée massive de nouveaux habitants ces prochains mois ? En tout cas sur le millier de personnes interrogées entre le 24 et 26 mars dernier par l’institut de sondage OpinionWay 7 % ont dit que s'ils devaient un jour déménager, ils aimeraient aller vivre dans la cité du Roi René. La ville de Bordeaux obtient le même score. Aix-en-Provence et Bordeaux devancent Biarritz et Vannes, en Bretagne (6%).

Marseille à la traîne

Alors pourquoi Aix-en-Provence et pas Marseille qui attire pourtant chaque année des milliers de touristes ? Peut-être pour la douceur de vivre d'Aix. La superficie semble aussi être déterminante Marseille comme Lyon et Paris ne recueillent que 3% des voix. “Si un déménagement était à l’ordre du jour, les villes envisagées se concentrent principalement dans le sud de la France, avec des exceptions bretonnes”, analyse OpinionWay. Bien-sûr ce n'est qu'un sondage...

Un titre pour Aix-en-Provence qui en compte déjà plusieurs : capitale régionale du Livre, avec le premier chiffre d'affaires de ventes de livres des villes de PACA (source Agence Régionale du Livre, 2018), 1ère Ville de France pour le Prix de l'eau la moins chère (Classement Que choisir ? Juin 2018), 2ème ville préférée des femmes (après Bordeaux) pour leurs recherches immobilières en France (baromètre Se Loger, juillet 2019.