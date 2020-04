Aix-en-Provence : la maire demande un assouplissement des mesures sanitaires pour la réouverture des marchés

Selon Maryse Joissains, la Ville d'Aix-en-Provence manque de moyens matériels et humains pour assurer la réouverture de tous les marchés dans les conditions sanitaires fixées par le gouvernement et comme le souhaite le ministre de l'Agriculture. L'élue provençale plaide donc pour un assouplissement.

Il faut "rouvrir tous les marchés de plein air et les halles alimentaires". C'est ce que souhaite le ministre de l'Agriculture qui l'a dit, ce week-end, dans l'émission Dimanche en politique sur France 3. Didier Guillaume est même allé plus loin en lançant un appel aux "maires de France et aux préfets" pour aller dans ce sens.

Toutefois, le ministre a clairement posé une condition : il faut que les mesures de sécurité sanitaire soient suivies à la lettre. C'est d'ailleurs parce qu'elles n'étaient pas suffisamment respectées que le gouvernement avait décidé de fermer ces points de vente dans tout le pays à la fin du mois de mars dernier. Certains d'entre eux ont pu être maintenus après dérogation.

À Aix-en-Provence, la maire Maryse Joissains qui s'était battu pour maintenir le marché de Puyricard approuve le souhait du ministre de l'Agriculture. Mais pour assurer la réouverture de tous les autres marchés de la ville, il faut des moyens matériels et humains et l'élue provençale indique que sa municipalité ne les a pas, en tout cas pas en nombre suffisant : "nous avons assez de barrières et d'agents pour encadrer trois marchés, mais pour les autres, on va manquer de moyens", regrette l'intéressée.

Soutenir les agriculteurs

C'est la raison pour laquelle Maryse Joissains plaide pour un assouplissement des mesures sanitaires. "À Aix-en-Provence, on ne pourra pas mettre des barrières sur tous les marchés", insiste encore l'édile. Pour elle, il faut donc faire confiance aux usagers : "Les Français sont conscients des dangers et quand leur santé est en jeu, ils savent respecter les mesures sanitaires qu'on leur demande d'appliquer."

La réouverture des marchés de plein air et des halles alimentaires est un enjeux sanitaire mais aussi un enjeu économique. "Ils sont essentiels aux consommateurs qui ont besoin par ces temps de bien se nourrir, mais ils sont aussi vitaux pour les producteurs", ajoute Maryse Joissains. Selon le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume, "le marché est l'endroit où l'agriculture française passe 30% de sa production de frais, de fruits et de légumes."