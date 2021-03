Collecte des Restos du coeur : 74 tonnes attendues en Savoie et 110 en Haute-Savoie

La collecte des Restos du coeur démarre aujourd'hui et se déroule jusqu'à dimanche midi. Il est possible de donner des denrées alimentaires et produits d'hygiène dans 54 grandes surfaces en Savoie et 45 en Haute-Savoie.

74 tonnes en Savoie et 110 en Haute-Savoie : c'est ce qu'espèrent récolter les deux antennes des Restos du coeur pendant les deux jours et demi de collecte. Pâtes, riz, produits d'hygiène et autres denrées sont les bienvenus jusqu'à dimanche midi.

Les points de collecte sont présents dans des grandes surfaces réparties sur l'ensemble des deux départements : 54 en Savoie et 45 en Haute-Savoie.

Un peu moins de bénéficiaires, mais plus de précarité

Avec la pandémie, les Restos du coeur de la région ont un peu moins d'activité, alors que la précarité continue d'augmenter. On note une baisse de 2 % au niveau de l'Auvergne-Rhône-Alpes, et de 8 % en Savoie. Plusieurs bénéficiaires ne se déplacent plus, par peur d'attraper le covid : "Ce sont surtout des personnes seules qui ont arrêté de venir, notamment des personnes âgées", explique Didier Millous, le président de l'antenne savoyarde qui compte par ailleurs beaucoup plus d'étudiants qu'avant.

Je crains qu'une nouvelle vague arrive avec les saisonniers, puisque les stations n'ont pas ouvertes. On va avoir une population qu'on a encore jamais connu qui va venir nous voir. - Didier Millous, président des Restos du coeur de Savoie

Didier Millous, président des Resto du coeur en Savoie Copier

"On a beaucoup moins de contact qu'avant"

Les bénévoles d'Aix-les-Bains ont préparé la collecte qui démarre aujourd'hui © Radio France - Justine Leblond

Au centre d'Aix-les-Bains, les bénévoles répètent tous que le contact avec les bénéficiaires a changé, voire disparu. "Avant on offrait le petit-déjeuner à l'intérieur. Désormais, les bénéficiaires sont obligés de faire la queue dehors, pour attendre leur colis", détaille Geneviève Dellinger, la responsable aixoise.

Une situation difficile pour les bénéficiaires, comme pour les bénévoles : "on échangeait beaucoup ensemble, on partageait des recettes... Là, on n'a plus tout ça, on a plus vraiment de contact", témoigne tristement Chantale Salvetti qui tente tout de même de maintenir le lien, en extérieur.