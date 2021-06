Aix-les-Bains : "Avec un temps pareil, on abandonne le masque, qui est un peu gênant"

Avec les beaux jours et le pic de chaleur, on a de plus en plus de mal à garder le masque. Une situation qui se ressent par exemple à Aix-les-Bains, notamment au bord du lac où le masque est vite oublié.

Difficile de garder son masque avec la chaleur : ça tient chaud, ça gêne... C'est inconfortable. Mais pour le moment, il n'est pas encore question de l'enlever en extérieur. En Savoie, le port du masque est obligatoire dans 34 communes, dont Aix-les-Bains. Pourtant, depuis les beaux jours, un relâchement se fait ressentir.

Même s'il est encore obligatoire, sur la balade au bord du Lac du Bourget personne ne porte le masque."En extérieur c'est très difficile, surtout avec un temps pareil, avec 30 degrés, on abandonne le masque qui est un peu gênant", témoigne Gérard accompagné de trois amis, tous à visage découvert. L'une des seules exceptions que l'on croise, c'est Nicole qui est masquée même assise. Elle regrette de croiser autant de passants sans masque : "C'est bien dommage parce que le port du masque c'est ce qui va protéger le plus. Nous ne sommes pas encore tous vaccinés !"

Les commerçants sont obligés de faire la police

Des panneaux rappellent aux habitants que le port du masque est obligatoire au sein de la ville © Radio France - Justine Leblond

"Il n'y a plus qu'une personne sur trois qui porte le masque", constate Olivia qui loue des bateaux sur le petit port d'Aix-les-Bains. "Par contre je vois que le masque est plus porté dans le centre-ville". C'est vrai qu'ils sont un peu plus visibles dans le centre. Mais les commerçants doivent quand même faire la police. "On est obligés de faire de plus en plus de rappels en magasin, notamment de bien le remettre sur le nez", détaille Antoine, primeur rue de Chambéry. Il remarque même que les moins disciplinés ne sont pas les jeunes. "On a beaucoup de personnes âgées qui ont plus de mal à respirer avec la chaleur et c'est surtout sur ces personnes-là qu'on constate un relâchement."

La mairie remarque elle aussi ce relâchement. Jean-Marc Vial, en charge de la sécurité, appelle à la prudence. "Ça devient de plus en plus compliqué de faire respecter le port du masque. Le virus circule toujours, il faut être prudent le temps que l'Etat ne souhaite pas alléger officiellement le port du masque, il faut rester solidaire et respectueux." Pour rappel, le non-port du masque peut engendrer une amende de 135 euros.