Aix-les-Bains : des "concerts au balcon" pour animer les fêtes de fin d'année

Arline et Dorian sont les musiciens des "concerts au balcon" à Aix-les-Bains

Assister à un concert depuis sa fenêtre ou sa terrasse... C'est le concept original qu'a imaginé la mairie d'Aix-les-Bains, en Savoie, pour donner un peu de vie à ses rues pendant les fêtes de fin d'année. Et ce n'est pas pour déplaire aux habitants : "L'idée est excellente et le groupe joue super bien. Ça met du baume au cœur pendant ce Noël particulier", confie une passante.

Il est aussi possible d'assister au concert dans la rue. Des agents de sécurité veillent à ce que les habitants gardent leurs distances.

Prochaine et dernière date : ce samedi 26 décembre

Arline, chanteuse, et Dorian, saxophoniste, jouent pour les Aixois. Ces deux professionnels ont été embauchés par la mairie pour quatre dates, du 19 au 26 décembre. "On est sur une ambiance thème de Noël, mais aussi jazz, rétro... En fait on fait un peu de tout, des années 80 à aujourd'hui", détaille le saxophoniste.

De la rue de Chambéry à celle de Genève, en passant par l'Avenue Verdun, ils jouent depuis le 19 décembre. Le prochain et dernier concert a lieu ce samedi 26 décembre, de 19 à 20 h, dans le haut de la rue de Genève.