Quatre jours après l'entrée de Simone Veil au Panthéon, la ville d'Aix-les-Bains inaugure ce jeudi une rue au nom de l'ancienne ministre et ex-présidente du Parlement européen. La rue se situe dans le quartier Franklin Roosevelt, dans le nord de la ville.

Aix-les-Bains, France

"C'est une coïncidence" assure Dominique Dord, le maire d'Aix-les-Bains, mais une coïncidence qui tombe bien. L'inauguration de la rue Simone Veil se déroule quatre jours à peine après l'entrée de l'ancienne ministre au Panthéon.

La décision de baptiser cette nouvelle rue du quartier Franklin Roosevelt a été prise du vivant de Simone Veil en 2012. Elle est liée à un projet de travaux de rénovation urbaine du quartier qui prévoyait la création d'une nouvelle artère, dans ce secteur du nord de la ville. "C'est rare dans la vie d'un élu d'avoir l'opportunité de baptiser une rue" explique Dominique Dord qui a donc saisi cette occasion pour rendre hommage à "une femme dont le parcours est exceptionnel", des camps de concentration nazis "aux plus hautes fonctions de l'Etat et aux plus hautes marches de la vie politique internationale" en devenant la première femme présidente du Parlement européen.

La rue Simone Veil à Aix-les-Bains © Radio France - Bénédicte Robin

"Un petit bout de rue"

Dans le quartier, la décision de nommer une nouvelle rue du nom de celle qui était une des personnalités préférées des Français ne trouve pas vraiment d'opposant si ce n'est pour le choix de son emplacement. "Je pense qu'on aurait pu lui donner une plus grande rue, en cente-ville, plutôt que ce petit bout de rue" remarque Colette. C'est vrai que la rue Simone Veil est une petite rue d'environ 200 mètres de long, pas forcément à la hauteur du personnage pour cette autre riveraine : "Elle a fait tellement pour les femmes et pour la société, c'est la moindre des choses d'avoir une rue !"

Aix-les-Bains a sa rue Simone Veil © Radio France - Bénédicte Robin

Le maire, de son côté, tient à souligner la force symbolique de cet emplacement : "cette rue fait le lien entre les immeubles de l'OPAC (le bailleur social) d'un côté et des logements privés de l'autre. C'est une rue d'union nationale" ose Dominique Dord.