Aix-les-Bains : le cimetière se fait beau pour la Toussaint

Avant le week-end de la Toussaint et le 1er novembre, la municipalité d'Aix-les-Bains ainsi que les horticulteurs aux alentours s'activent pour entretenir les tombes et les allées du cimetière.

C'est ce week-end que l'on va rendre visite à nos morts et fleurir leur tombe au cimetière, pour la Toussaint. A Aix-les-Bains, les semaines précédant la fête religieuse sont chargées : il faut que tout soit parfait pour le week-end.

Tuyau d'arrosage à la main, Moustafa nettoie à l'eau de Javel les pierres tombales dont il est chargé de s'occuper. "Je nettoie presque 800 tombes avant ce week-end", explique-t-il. Pour la municipalité, il faut également désherber, renouveler les graviers de chaque allée, tailler les haies, et évidemment, fleurir le cimetière.

Marine est jardinière pour la ville d'Aix-les-Bains : "On a cinq à six variétés de fleurs différentes, on doit mesurer l'écart entre chaque fleur pour que tout soit propre et aligné dans le cimetière."

"Un travail de longue haleine"

Pour fleurir un cimetière à la Toussaint, tout doit être organisé plusieurs mois à l'avance, selon Gérard Vera, responsable du service parcs et jardins à la ville d'Aix-les-Bains: "Sur le cimetière, on a 60 chrysanthèmes et 2 000 plantes bisannuelles. C'est un travail de longue haleine et une culture qu'on prévoit à l'avance."

On commence à cultiver les chrysanthèmes en mars, puis ils fleurissent quand les jours diminuent. Pour les plantes bisannuelles - pensées, pâquerettes, myosotis -, le semis se fait en juillet pour un fleurissement à la Toussaint.

Le cimetière communal d'Aix-les-Bains comporte environ 5 000 tombes. Ce travail d'entretien est essentiel pour Renaud Beretti, le maire : "Les Aixois sont très attachés à ce que le cimetière soit propre, fleuri et repeint, toute l'année et surtout pour la Toussaint, la période la plus importante du cimetière."