Aix-les-Bains : le prolongement des soldes n'est pas une super nouvelle pour les commerçants

Deux semaines supplémentaires pour les soldes d'hiver... Les promotions continuent donc aujourd'hui, pour les magasins qui le souhaitent, et ce jusqu'au 2 mars. Les chiffres d'affaire des commerçants ont chuté de 20 % pendant ces quatre semaines de soldes, selon l'Alliance du commerce.

Pour Adeline, responsable d'une boutique de vêtements dans la rue commerçante d'Aix-les-Bains, ce n'est pas une super nouvelle. La gérante a déjà perdu 12 % de son chiffre d'affaires : "on aurait peut-être perdu moins de chiffre d'affaires si les soldes étaient à la bonne période. Là on arrive en mars, on est encore en soldes... Les gens n'ont plus vraiment envie de s'acheter des pulls, même s'il fait froid. Ils ont plutôt envie de terminer l'hiver avec les affaires qu'ils ont déjà, d'attendre les beaux jours et de se faire plaisir sur de la nouvelle collection." Surtout que des produits soldés, il y en a de moins en moins : "On commence déjà à être en rupture sur beaucoup de tailles. _On n'a plus les stocks nécessaires pour satisfaire les clients en toute fin de soldes_", précise Adeline.

C'est bien pour écouler son stock, mais c'est moins bien pour ce que gagne le commerçant à la fin - Florian Louveau, président de l'association des commerçants d'Aix-les-Bains

Florian Louveau, le président de la FAAC, l'association des commerçants d'Aix-les-Bains, est mitigé par cette annonce : "d'un côté, c'est bien d'avoir des soldes prolongées, parce qu'on a eu une première période de soldes qui n'était pas très bonne. De l'autre, on a quand même eu deux périodes de fermeture l'année dernière... Donc si à chaque fois on prolonge les soldes, on se retrouve avec un ratio de moments où on est en promotion qui est très important par rapport aux autres années", détaille le président. Difficile donc de se dégager de la marge : _"c'est bien pour écouler son stock, mais je ne suis pas sûr que ce soit très bien pour ce que gagne le commerçant à la fin._"

Et en plus, le couvre-feu...

Le couvre-feu n'arrange rien. Joséphine est vendeuse de vêtements dans la rue de Genève . Avec le couvre-feu, le magasin où elle travaille perd plusieurs acheteurs : "On a toute une clientèle qui termine à 18 heures et qui faisait ses achats à ce moment-là. Donc forcément il y a un manque à gagner... 1 heure par jour, ça fait 7 heures par semaine... le calcul est vite fait : _ça fait du négatif._"

Selon l'Alliance du commerce, on compte 35 % de baisse de la fréquentation pendant ces soldes.