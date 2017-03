A Aix, les bars peuvent désormais rester ouverts jusqu'à 2H mais devront respecter une "charte de la vie nocturne"

Désormais, les établissements nocturnes du centre ville aixois pourront rester ouverts jusqu'à deux heures du matin... à condition de respecter la "charte de la vie nocturne".

Bonne nouvelle pour les fêtards. Moins bonne pour les aixois qui vivent dans le centre ville: les établissements de nuits aixois (bars, restaurants, boîtes de nuit) vont pouvoir réouvrir les portes jusqu'à deux heures du matin!

Depuis janvier 2016, la plupart des bars et restaurants du centre ville ferment à minuit et demi (au lieu de deux heures du matin, comme cela est le cas dans le reste du territoire français). En cause, de nombreuses plaintes de riverains qui ne supportaient plus le bruit. Ces plaintes, appuyées par la mairie, ont conduit les autorités à fixer un arrêté préfectoral pour obliger les établissements de nuit aixois à fermer plus tôt.

Et bien cet arrêté vient d'être levé. Mais il y a bien une condition : la signature de la charte de la vie nocturne. Il s'agit d'une sorte de guide du bien-vivre ensemble la nuit.

Une charte qui hérisse parfois le poil de certains patrons

Le premier volet concerne la lutte contre l'alcoolisme. Les gérants de bar et restaurant ne doivent, par exemple, pas servir d'alcool à quelqu'un déjà ivre. Pour certains commerçants "pas besoin de charte pour savoir cela".

Autre engagement mentionné dans cette charte : l'obligation pour les établissements qui vendent de l'alcool d'organiser des soirées de sensibilisation... aux risques de l'alcool. "C'est se tirer une balle dans le pied" concèdent certain patrons.

La charte de la vie nocturne dispose d'un deuxième volet: la lutte contre la drogue. Les commerçants doivent surveiller que la drogue ne circule pas dans leurs établissements. "Comment surveiller ce que font les gens dans les toilettes alors que l'on est en plein service" se questionne le gérant d'un restaurant rue de la verrerie.

Le troisième volet concerne lui la tranquillité publique: les gérants doivent travailler en étroite collaboration avec la police. Voire l'appeler si certains clients manquent de civisme.

Enfin, le dernier volet, peut être le plus important, traite des nuisances sonores. La musique doit être cantonnée à l'intérieur, et les portes et fenêtres fermées. Sur ce point, même les gérants semblent d'accord. "Faire la fête oui, mais sans déranger ceux qui veulent dormir" conçoit un barman du Tapas café. Reste à voir si cela sera réellement appliqué.