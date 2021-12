Aix-Marseille: les députés adoptent la réforme de la gouvernance de la métropole

Les députés ont adopté dans la nuit de mercredi à jeudi la réforme de la gouvernance d'Aix-Marseille voulue par Emmanuel Macron dans le cadre du plan "Marseille en grand". Le but est de donner davantage de compétences aux communes de la métropole.

Un pas de plus franchi pour le plan "Marseille en grand". Les députés ont adopté dans la nuit de mercredi à jeudi la réforme de la gouvernance d'Aix-Marseille voulue par Emmanuel Macron. Le gouvernement a fait passer cette réforme très attendue par un amendement adopté par 69 voix pour, 9 contre et 5 abstentions, à son projet de loi "décentralisation". Le but de la réforme est de permettre aux communes de récupérer certaines compétences comme la voirie ou la gestion des déchets.

Ces nouvelles dispositions pour la métropole Aix-Marseille-Provence (AMP) qui regroupe six territoires et 92 communes, "ne peuvent donner satisfaction à chaque acteur" mais il s'agit du "bon compromis", a résumé la ministre en charge de la Cohésion des territoires, Jacqueline Gourault qui sera lundi prochain à Marseille en compagnie du Premier ministre Jean Castex.

Au centre des débats: la question du transfert de compétences de la métropole vers les communes, la suppression des Conseils de territoires - échelon intermédiaire -, la représentativité de Marseille dans la gouvernance de la métropole ou encore le mode de financement de la collectivité et des communes.