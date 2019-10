AJA-Grenoble : entrée gratuite si vous êtes déguisé

Auxerre, France

Pour la réception de Grenoble, 12e journée de Ligue 2 , l'AJA offre l'entrée au stade aux supporters qui viendront déguisés. Les meilleures places, en tribune d'honneur, seront délivrées aux premiers arrivés. Vous pouvez accéder au stade Abbé-Deschamps à partir de 18h30. Des stands de maquillage seront aussi installés sur le parvis et les tribunes. Et des bonbons seront distribués avant le match et à la mi-temps. Des animations offertes par le club à quelques jours d'Halloween.